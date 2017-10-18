Тульские чиновники о закрытии улицы Металлистов: Готовы обсудить предложения туляков

Прошел месяц с тех пор, как в Туле закрыли для движения улицу Металлистов. 18 октября городские чиновники рассказали о том, как сейчас обстоят дела.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин рассказал, что в настоящее время продолжаются работы по ремонту коммуникаций: на улице перекладывают водопроводные и канализационные сети.

К перекладке газопровода приступят уже в ноябре. В зимний период планируют завершить работы по инженерным сетям.

За неделю демонтированы линии электропередач и оптоволокна, расположенные на улице Металлистов. С сегодняшнего дня подвешивают временную сеть проводов, чтобы проводить дорожные работы. «Тулгорэлектротранс» начнет демонтаж опор освещения на этой неделе.

Заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин отметил, что в связи с закрытием улицы мониторинг движения транспорта идет каждый день:

- Идут натурные проверки, сотрудники Управления транспорта и дорожного хозяйства проходят улицу Советскую от проспекта Ленина до Мосина, ведут фото- и видеосъемку. Сравнивают с тем, что показывает Яндекс. Мониторят с 7.00 до 9.00 утра и с 16.30 до 20.00.

- Нагрузка увеличилась на Союзную и Красноармейский проспект, — сказал Крыгин. — Всплеск затруднения движения был единожды, и ситуация остается в этом же режиме. Дублерами люди пользуются не активно, пока они «зелёные». Может быть, это и хорошо.

Как отметил Крыгин, власти ждут от туляков предложений по улучшению дорожной ситуации. Пока, по словам чиновника, он слышал лишь об одной идее. Напомним, это идея Станислава Курского. Он предложил реконструировать часть улицы Советской, а также открыть для движения небольшой участок улицы Металлистов.

Чиновник отметил, что направлять свои идеи в администрацию жители могут любым способом, в том числе через СМИ, твиттер, ВКонтакте.

- Мы готовы встретиться с каждым и детально разобрать его предложение, если оно может помочь. Но ещё раз напоминаю, что существующая схема прорабатывалась специалистами с привлечение общественности и была разобрана на мельчайшие составляющие и «изобрести велосипед» уже вряд ли получится.