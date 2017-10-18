новости
новости
Регистрация
Тульские чиновники о закрытии улицы Металлистов: Готовы обсудить предложения туляков

Тульские чиновники о закрытии улицы Металлистов: Готовы обсудить предложения туляков

Прошел месяц с тех пор, как в Туле закрыли для движения улицу Металлистов. 18 октября городские чиновники рассказали о том, как сейчас обстоят дела.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин рассказал, что в настоящее время продолжаются работы по ремонту коммуникаций: на улице перекладывают водопроводные и канализационные сети.

К перекладке газопровода приступят уже в ноябре. В зимний период планируют завершить работы по инженерным сетям.

За неделю демонтированы линии электропередач и оптоволокна, расположенные на улице Металлистов. С сегодняшнего дня подвешивают временную сеть проводов, чтобы проводить дорожные работы. «Тулгорэлектротранс» начнет демонтаж опор освещения на этой неделе.

Заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин отметил, что в связи с закрытием улицы мониторинг движения транспорта идет каждый день:

- Идут натурные проверки, сотрудники Управления транспорта и дорожного хозяйства проходят улицу Советскую от проспекта Ленина до Мосина, ведут фото- и видеосъемку. Сравнивают с тем, что показывает Яндекс. Мониторят с 7.00 до 9.00 утра и с 16.30 до 20.00.

- Нагрузка увеличилась на Союзную и Красноармейский проспект, — сказал Крыгин. — Всплеск затруднения движения был единожды, и ситуация остается в этом же режиме. Дублерами люди пользуются не активно, пока они «зелёные». Может быть, это и хорошо.

Как отметил Крыгин, власти ждут от туляков предложений по улучшению дорожной ситуации. Пока, по словам чиновника, он слышал лишь об одной идее. Напомним, это идея Станислава Курского. Он предложил реконструировать часть улицы Советской, а также открыть для движения небольшой участок улицы Металлистов.

Смотрите схему:
 
  • Красная линия — дорога, которую предлагается открыть для тех, кто хочет свернуть с Советской налево, на улицу Мосина.
  • Синяя линия — дорога для тех, кто поедет направо на Зареченский мост.

- Перед остановкой на улице Советской есть заезд, который можно реконструировать и расширить до двух полос (технически это возможно, зданий там нет). Также нужно открыть для движения всего 50 метров улицы Металлистов (это погоды не сделает, улица останется пешеходной).
 
По «красной линии» предложено двигаться тем, кто хочет повернуть налево на улице Мосина или развернуться. Вторая полоса (синяя) — для движения со стороны Менделеевской направо на Зареченский мост.
 
Алексей Крыгин в ходе брифинга рассказал, почему это предложение практически неисполнимо:
 
- Дорога, по которой Станислав предлагает открыть движение, в непосредственной близости от «красных линий», которые находятся в частой собственности, поэтому сделать там уширение не представляется возможным. А без уширения вся затея теряет смысл.
 

Чиновник отметил, что направлять свои идеи в администрацию жители могут любым способом, в том числе через СМИ, твиттер, ВКонтакте.

- Мы готовы встретиться с каждым и детально разобрать его предложение, если оно может помочь. Но ещё раз напоминаю, что существующая схема прорабатывалась специалистами с привлечение общественности и была разобрана на мельчайшие составляющие и «изобрести велосипед» уже вряд ли получится.

Сюжет: Металлистов стала пешеходной
Какие работы ведутся на улице Металлистов в Туле
Жизнь Тулы и области
Какие работы ведутся на улице Металлистов в Туле
10 октября, в 14:18, 78 4918 2
Крыгин: Пробки из-за перекрытия улицы Металлистов в Туле – это спекуляция
Жизнь Тулы и области
Крыгин: Пробки из-за перекрытия улицы Металлистов в Туле – это спекуляция
10 октября, в 13:35, 345 5268 3
Туляки предлагают изменить схему движения в районе улицы Металлистов
Жизнь Тулы и области
Туляки предлагают изменить схему движения в районе улицы Металлистов
3 октября, в 14:57, 200 7346 27
Активисты «Свободной Тулы»: На улице Мосина по-прежнему пробки
Жизнь Тулы и области
Активисты «Свободной Тулы»: На улице Мосина по-прежнему пробки
29 сентября, в 11:49, 278 6234 13
Все новости сюжета
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:20 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей КрыгинВладислав Галкин
Место
Тула
Прочее
Металлистов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ночью на улице Смидович грабитель напал на прохожего
В Туле ночью на улице Смидович грабитель напал на прохожего
Тульская область вышла в лидеры по подготовке к зиме
Тульская область вышла в лидеры по подготовке к зиме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.