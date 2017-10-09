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Уличная мода
Дарина Сваровски, 28 лет, фотограф

Дарина Сваровски, 28 лет, фотограф

Сегодня в «Уличной моде» яркая, эксцентричная девушка Дарина. Она выражает свои эмоции и настроение с помощью своих образов, а еще — своих фотоснимков, ведь она — фотограф.

 

С наступлением нового сезона я иду по магазинам в поисках новинок! Конечно, если мне захочется себя побаловать чем-то новеньким, то не буду себе отказывать!


Образ: платье — сшитое на заказ, обувь — Moda Donna.

Black Opium от Yves Saint Laurent — отражение моей личности именно в этом аромате! Ни за что его не променяю его на другой.

В моем гардеробе все вещи любимые. А то, что уже давно не ношу и пылится без дела — я отдаю нуждающимся, но очень дорогое моему сердцу, оставляю. Например, винтажная джинсовая куртка: она со мной много лет.

Особый акцент в моем повседневном и вечернем образе — это обувь. Мой фетиш! Мой гардероб переполнен самыми разными моделями и на все случаи жизни.

С моей точки зрения, мода — это наглядное отражение социальной позиции с налетом актуальных тенденций. Стиль, скорее, отражение личного комфорта, вкуса и финансовых возможностей.

Создавая образ на день или особую встречу, я не придерживаюсь каких-либо концепций или шаблонов «по гиду стиля». С уверенностью скажу, что слушаю интуицию и свои чувства при комбинировании одежды и подбору аксессуаров.

Больше всего люблю покупать одежду в небольших бутиках, там всегда можно найти много интересного. Конечно, не ограничиваюсь только этим; находясь на отдыхе, в другом городе или стране, обязательно что-нибудь прикуплю из одежды или обуви. Несколько вещей шила на заказ (очень удобная фишка, когда хочешь то, что не можешь найти).

Никогда не делила свой гардероб на «дорогое» и «дешевое». Как и у всех, есть вещи подороже и подешевле, но по рублю каждую вещь не высчитываю.

Мои аксессуары — это сумки. Они же — предмет необходимости. Вся моя коллекция сумок — это изделия из кожи (за исключением двух — трех, купленных в массмаркете). Мне нравятся небольшие и милые сумочки, я мало беру вещей с собой, когда куда-то иду, и вместительные сумочки мне особо не нужны. Украшения не очень люблю: я ношу постоянно именную серебряную подвеску, которую мне давно подарили.

Другие украшения для себя считаю лишними, поэтому всю бижутерию прошлых лет давно выбросила, а подарки или лежат в шкатулках на долгую память, или сданы в ломбард.

Макияж мне не важен, просто нечего скрывать.

Но лишний раз подкрасить глазки черным карандашом или подводкой, а тушью ресницы, лишним не будет. И во всех сумках у меня обязательно есть по паре бальзамов или гигиенических помад для губ. Наверное, у меня есть все оттенки Baby Lips от MAYBELLINE.

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Автор: Администрация Myslo, вчера, в 11:23 +1

«Уличная мода»

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Евгения Водяхо, 28 лет
Евгения Водяхо, 28 лет
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