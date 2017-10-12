На месте кинотеатра «Комсомольский» появится торговый центр

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области.

12 октября в здании правительства Тульской области прошел региональный Градостроительный совет. На совещании обсуждались вопросы строительства складских помещений и магазинов на территории Большой Тулы.

Одним из принятых решений стало строительство магазина вместо бывшего кинотеатра «Комсомольский» на Октябрьской, 184. Изначально на этом месте должен был появиться жилой дом, но участок продали, и новый собственник решил построить там торговый центр.

Еще один магазин построят в Пролетарском округе на пересечении улиц Металлургов и Декабристов. На Новомосковском шоссе появится комплекс из 14 зданий. В них разместят склады негорючих материалов.