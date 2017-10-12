новости
новости
Регистрация
На месте кинотеатра «Комсомольский» появится торговый центр
Фото пресс-службы правительства Тульской области

На месте кинотеатра «Комсомольский» появится торговый центр

Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области.

12 октября в здании правительства Тульской области прошел региональный Градостроительный совет. На совещании обсуждались вопросы строительства складских помещений и магазинов на территории Большой Тулы.

Одним из принятых решений стало строительство магазина вместо бывшего кинотеатра «Комсомольский» на Октябрьской, 184. Изначально на этом месте должен был появиться жилой дом, но участок продали, и новый собственник решил построить там торговый центр.

Еще один магазин построят в Пролетарском округе на пересечении улиц Металлургов и Декабристов. На Новомосковском шоссе появится комплекс из 14 зданий. В них разместят склады негорючих материалов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:20 −3
Другие статьи по темам
Событие
Заседание Градостроительного советаправительство Тульской области
Место
Большая Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По инициативе прокурора жителю Одоева смягчили приговор за смертельное ДТП
По инициативе прокурора жителю Одоева смягчили приговор за смертельное ДТП
В Алексине пьяный водитель «Инфинити» избил инспектора ДПС
В Алексине пьяный водитель «Инфинити» избил инспектора ДПС
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.