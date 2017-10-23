Нападение педофила на школьницу в Туле: появилось видео подозреваемого

Следственный комитет просит помочь найти виновного по видео и фото: фигурант попал под прицелы камер наблюдения.

В производстве Следственных органов Следственного комитета РФ по Тульской области находится уголовное дело по факту совершения 13 октября 2017 года преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки на улице Белкина города Тулы.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Следственное управление обращается к гражданам за помощью в задержании преступника.

Просьба всем, кто обладает какой-либо информацией относительно указанного гражданина (видео, фото прилагаются), сообщить по телефону 8 (4872)36-37-88 (отдел криминалистики следственного управления по Тульской области) либо 02.

Напомним, 13 октября около 15.00 в Привокзальном округе Тулы в доме по улице Белкина было совершено противоправное деяние в отношении несовершеннолетней девочки.