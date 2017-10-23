Нападение педофила на школьницу в Туле: появилось видео подозреваемого
Следственный комитет просит помочь найти виновного по видео и фото: фигурант попал под прицелы камер наблюдения.
В производстве Следственных органов Следственного комитета РФ по Тульской области находится уголовное дело по факту совершения 13 октября 2017 года преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки на улице Белкина города Тулы.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Следственное управление обращается к гражданам за помощью в задержании преступника.
Просьба всем, кто обладает какой-либо информацией относительно указанного гражданина (видео, фото прилагаются), сообщить по телефону 8 (4872)36-37-88 (отдел криминалистики следственного управления по Тульской области) либо 02.
Напомним, 13 октября около 15.00 в Привокзальном округе Тулы в доме по улице Белкина было совершено противоправное деяние в отношении несовершеннолетней девочки.
Молодой человек пытался произвести действия сексуального характера. Однако девочка сумела убежать от преступника домой. Удаляющегося злоумышленника увидел отец школьницы, который выбежал за ним.
Был составлен фоторобот.
Приметы подозреваемого: на вид 16-19 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, азиатской внешности, волосы тёмные короткие, вытянутое лицо. Был одет в серую куртку с зелёными вставками и брюки чёрного цвета.
Особые приметы: выпирают верхние кончики ушей.