8 лучших комментариев: 18 сентября - 1 октября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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На Восточном обводе начали строить большой Ледовый дворец
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В Туле массово эвакуируют людей из торговых центров
- 3 -
На пр. Ленина в Туле произошло ещё одно ДТП
- 4 -
Тула без улицы Металлистов:
Утро второе
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Юных туляков обучат
лепке из глины
- 6 -
Ольга Антонова: Минус девять килограммов с правильным питанием!
- 7 -
Розыск: Приставы
ищут этих туляков
за долги по алиментам
- 8 -
В России могут запретить показывать в кино нарушения ПДД
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