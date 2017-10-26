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Лучшие комментарии недели
8 лучших комментариев: 18 сентября - 1 октября

8 лучших комментариев: 18 сентября - 1 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

На Восточном обводе начали строить большой Ледовый дворец

 

- 2 -

В Туле массово эвакуируют людей из торговых центров

 

- 3 -

На пр. Ленина в Туле произошло ещё одно ДТП

 

- 4 -

Тула без улицы Металлистов:
Утро второе

 

- 5 -

Юных туляков обучат
лепке из глины

 

- 6 -

Ольга Антонова: Минус девять килограммов с правильным питанием!

 

- 7 -

Розыск: Приставы
ищут этих туляков
за долги по алиментам

 

- 8 -

В России могут запретить показывать в кино нарушения ПДД

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 19:12 +9
6 лучших комментариев: 11 - 17 сентября
6 лучших комментариев: 11 - 17 сентября
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