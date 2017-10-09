Почему в «Петровском квартале» нет отопления и газа?

На портале Myslo в блоге «Народный журналист» пользователь Рыженькая опубликовала пост «Жизнь с комфортом по-Петровски», рассказывающий о трудностях, с которыми приходится сталкиваться жителям новостроек:

Народный журналист

«Сейчас город украшают заманчивые щиты с рекламой новостроек, кто-то предлагает забрать квартиру без первоначального взноса, «только бери», кто-то заманивает кварталом с пляжем. Но все ли так замечательно?

Сайт "Строй-Альянса" (застройщика ЖК «Петровский квартал») манит потенциальных жильцов преимуществами объекта:

Микрорайон Петровский квартал соединил в себе городской комфорт и прелесть загородной жизни. Живописная природа, удачная география и близость к центру города, комфортное жилье и доступные цены — возможно, именно о таком месте для жизни вы мечтаете?

Петровский квартал строится на площади в 16 гектаров в районе посёлков Мясново и Петровский. В радиусе нескольких десятков километров нет металлургических и химических предприятий. Площадка для строительства выбиралась с учетом розы ветров: благодаря ей здесь всегда благоприятная экологическая обстановка. Микрорайон расположен на берегу пруда, в окружении полей, рощ и частного сектора. Идеальное место для молодых семей, особенно с детьми, а также для всех, кто хочет спокойствия, тишины и свежего воздуха.

Одновременно с этим Петровский квартал предложит своим жильцам все составляющие городского комфорта. Это централизованные коммуникации — отопление, водоснабжение, канализация. Это благоустроенные дворы, новые дороги, парковочные места для жильцов и их гостей. Заботу о жизнеобеспечении микрорайона возьмет на себя собственная управляющая компания.

ЖК активно застраивается, в срок сдаются дома, недавно прошла сдача уже второй очереди микрорайона, сейчас активно строится детский садик, недавно в комплексе был открыт магазин «Пятерочка» (первый продуктовый магазин большого микрорайона), а на набережной у пляжа постоянно проводятся мероприятия для жителей микрорайона.

Внешне смотрится все замечательно, если не знать, с какими проблемами сталкиваются жители района.



Вывоз мусора во второй очереди.

В октябре наконец-то в первый раз был вывезен мусор, которого за месяц накопилось немало. Это вызвало одновременно и радость и удивление жильцов, ведь с момента подписания жильцами акта приемки-передачи это было сделано в первый раз. Причины такой помойки под окнами застройщик объясняет отсутствием договора с УК.

Тепло в Петровском квартале… ждать весну?

Начало отопительного сезона так и не наступило во второй очереди жилого комплекса «Петровский квартал». Если все дома микрорайона получили долгожданное тепло в квартиры 4 октября, то жители второй очереди о нем еще не слышали. На сайте «Открытый регион» можно посмотреть пуск тепла в квартиры, но жители новых домов даже не могут найти их данные, так как эти дома не значатся в списке. Выходит, что такие дома даже не существуют, следовательно, за пуск тепла никто ответственности не несет.

Жильцы получали ключи и подписывали акты приемки-передачи в сентябре, пока было тепло. Никто не мог представить, что такая проблема может возникнуть, т.к. на законных основаниях без отопления застройщик не мог бы ввести дома в эксплуатацию. Значит, документально и технически подача тепла в дома возможна.



Холодная вода из двух кранов

- именно такой «комфорт» имеют жители домов. Поскольку горячая вода отсутствует, стояки холодные.



Газа нет и пока не будет

На отсутствии тепла и горячей воды «комфорт» жильцов не заканчивается. Подача газа будет по стоякам лишь тогда, когда все жильцы заключат договоры на обслуживание с ГОРГАЗОМ и ГАЗПРОМОМ. До этого подачи газа в квартиры не будет.

Этот вопрос зависит от самих жильцов, от их активности и способности достать соседа так, чтобы он пошел заключать договор на поставку газа.

К слову, к жильцам первой очереди газ стал поступать в квартиры только через полгода после сдачи дома. Данный процесс был очень затянут во времени, кто-то дождался газа только через год.



Итоги:

Жильцы не знают, куда обращаться, поскольку их дома похожи на дома-призраки. Застройщик их вроде бы сдал и за них ответственности не несет. Застройщик должен передавать дома на баланс города или на баланс УК, которая будет следить за содержанием дома, но вот кто принял дома - загадка, на которую никто не может ответить.

У "Строй-Альянса" есть собственная управляющая компания, которой передавали раньше сдаваемые дома. Так было с первой очередью сдачи, и таких проблем не возникало. Что же в этот раз пошло не так?

Городские власти тоже не имеют данных по этим домам, никаких договоров по обслуживанию не заключено.

Между тем квартиры стоят в холоде, ремонтные работы при минусовой температуре проводить нельзя. Переезжать в такой «комфорт» новоселам совсем не хочется».

В соответствии с требованиями Закона «О СМИ», редакция обязана проверять такие данные. За комментариями Myslo обратился к застройщику.

комментарий застройщика

Руководитель компании-застройщика микрорайона «Петровский квартал», холдинга «ЕгорьЕвский» и ГК «СтройАльянс» Валентин Бочков дал детальные пояснения по каждому пункту блога.

Первый пункт касался вывоза мусора. По словам застройщика, проблема упирается в отсутствие УК или ТСЖ в домах-новостройках. Жители решили, что не будут отдавать свои дома на обслуживание той компании, которая уже работает в микрорайоне, но и новую почти за два месяца так и не выбрали.

Валентин Бочков - Мы сдали дома второй очереди в августе, собственники жилья от услуг УК «Новый квартал», которая управляет домами первой очереди, отказались. Но другую УК не выбрали. Именно поэтому больше месяца с контейнерной площадки не вывозился мусор. Если вы посмотрите на фото, опубликованное в блоге, то увидите, что трактор, который приехал убирать мусор, строительный. Мы в тот день сняли его со строительной площадки и направили убрать мусор, хотя могли этого не делать.

Именно с неопределенной собственниками формой управления домами связана и проблема отсутствия отопления.

- Опрессовка систем отопления в домах проводилась. Испытания показали, что система полностью готова к использованию, но поскольку дома по сути бесхозные, то включить отопление в них некому. Чем быстрее жители определятся с формой управления домами: выберут управляющую компанию или создадут ТСЖ, тем быстрее у них в квартирах станет тепло. Почему собственники не решают этот вопрос, мне сложно сказать. Никто за них это не сделает. «Тулатеплосеть» не проводит работы в домах. Этим занимается либо ТСЖ, либо управляющая компания.

Что касается отсутствия горячей воды, то, по словам Валентина Бочкова, все коммуникации к домам подключены. Если горячей воды действительно нет, то здесь опять же проблема в неопределенной форме управления домами.

- У жителей нет ни заключенного с "Тулатеплосетью" договора. Поэтому и поставки этих коммунальных услуг нет, — пояснил собеседник издания.

Что касается газа, то это действительно вопрос, которым должны заниматься сами собственники квартир. Именно от их расторопности зависит, как скоро в квартиры будет подан газ. Необходимость обязательного заключения договоров на газоснабжение с собственниками жилья — это не прихоть застройщика, а требование газовщиков.

- Действительно, у собственников квартир первой очереди примерно полгода ушло на то, чтобы все заключили договоры на обслуживание. В некоторых случаях помехой являлось откладывание одним из собственников момента покупки газовой плиты. Без нее газовщики не включают подачу топлива. При сдаче второй очереди мы учли этот момент и за свой счет приобрели газовые плиты в каждую квартиру. Теперь все зависит только от владельцев квартир.

Вывод напрашивается только один: собственникам нужно провести собрание, определиться с формой управления домами (УК или ТСЖ), если УК, то заключить с ней договор.

Кстати, если жители сами не сделают выбор, то администрация города будет вынуждена объявить аукцион среди управляющих компаний. По его окончании дома перейдут в управление той организации, которая будет признана победителем, и на тех условиях, которые будут обозначены в аукционе. И не всегда самых выгодных для жителей.