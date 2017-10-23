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Туляк построил сердце из машин и поздравил любимую с годовщиной
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Туляк построил сердце из машин и поздравил любимую с годовщиной

Чтобы осуществить задуманное, понадобилась помощь автомобилистов.

Туляк Дмитрий Махнёв решил необычным образом поздравить свою девушку с годовщиной знакомства — построить из машин огромное сердце, пронзённое стрелой.

Тщательно продумав все детали, Дима призвал на помощь неравнодушных автомобилистов — закинул просьбу в несколько тульских групп в соцсетях. На идею откликнулись около 40 человек, но в назначенный день приехало намного больше.

Место — возле ТЦ «Макси» — было выбрано не случайно. Именно здесь и работает возлюбленная Димы — Валерия.

– Мы собрались в 19.30 — за полтора часа до окончания рабочего дня Леры и начали расставлять машины. Репетировать не пришлось, у нас получилось всё с ходу. За это большое спасибо ребятам! — говорит Дмитрий.

Валерия, конечно же, и не подозревала о том, какой подарок ее ожидает. Девушка была приятно удивлена, когда увидела, как ее поздравил любимый.

Дмитрий и Валерия вместе ровно год.

– Познакомились год назад, начали встречаться, проводить время вдвоем. Чуть позже стали жить вместе, было много всего за этот год, — вспоминает Дима. — Летом планируем пожениться. Мы очень любим друг друга! Это круто, когда находишь родного человека.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:58 +11
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