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В Туле предлагают ввести автоматическую оплату парковок

В Туле предлагают ввести автоматическую оплату парковок

Юридическая фирма "Решение" создала такую петицию. На данный момент ее подписали 37 человек.

«Сделаем наш город удобнее» — так звучит призыв инициаторов. Суть идеи вот, в чем: ввести автоматическую оплату парковок с баланса личного кабинета клиента. Myslo публикует текст письма:

- ООО «Городские парковки» являются оператором платных городских парковок в городах: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тула, Калуга, Пермь, Белгород, Тверь, Курск, Тюмень и Ярославль.

В настоящее время, если сознательные граждане не успели в течение текущих суток оплатить парковку, то неминуем штраф от 500 до 3 000 рублей, который на 100% нельзя оспорить.

Есть возможность заранее пополнить личный кабинет, но нельзя автоматически списывать стоимость парковки с баланса личного кабинета, по факту самой парковки.

Система контроля парковок позволяет отслеживать неплательщиков и выписывать штрафы. Так почему нельзя позволить системе списывать стоимость парковки на основании данных о неоплаченных парковках?

Таким образом можно предотвратить штрафы для тех, кто заблаговременно побеспокоился о наличии на балансе личного кабинета суммы, необходимой для оплаты парковки.

В случае, если у гражданина в личном кабинете отсутствует достаточная сумма для оплаты парковки, система высылает SMS-оповещение. Если оплата не поступила до конца текущих суток, выписывается штраф.

Данная мера позволит сознательным гражданам избежать штрафов и уменьшить количество манипуляций при оплате парковок в своих городах.

Эту петицию планируют доставить министру транспорта РФ Максиму Соколову и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. 

сегодня, в 16:07 +1
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