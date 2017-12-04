8 лучших комментариев: 1 - 15 ноября

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии, но и узнаем кто же стал лучшим комментатором октября!

Поздравляем kolxozNik'a с почётным званием лучшего комментатора октября и дарим почетную корону!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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