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Лучшие комментарии недели
8 лучших комментариев: 1 - 15 ноября

8 лучших комментариев: 1 - 15 ноября

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии, но и узнаем кто же стал лучшим комментатором октября!

Поздравляем kolxozNik'a с почётным званием лучшего комментатора октября и дарим почетную корону!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Уличная мода:
Павел Тагунов, 18 лет

 

- 2 -

Со дна Упы в Туле поднимут 28 тысяч кубометров ила

 

- 3 -

Тульская порноактриса Ева Бергер про клип Алексея Панина: «Кино будет огонь!»

 

- 4 -

Курилка: Обоснуй минус

 

- 5 -

Туляк хранил дома
более 7000 бутылок
поддельного алкоголя

 

- 6 -

В Туле
в «Доме губернатора» произошел пожар

 

- 7 -

Туляки увидят сближение Венеры и Юпитера

 

- 8 -

Электроснабжение в Богородицком районе полностью восстановлено

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Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 20:00 +6
10 лучших комментариев: 2 - 31 октября
10 лучших комментариев: 2 - 31 октября
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