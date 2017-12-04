8 лучших комментариев: 1 - 15 ноября
Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии, но и узнаем кто же стал лучшим комментатором октября!
Поздравляем kolxozNik'a с почётным званием лучшего комментатора октября и дарим почетную корону!
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Уличная мода:
Павел Тагунов, 18 лет
- 2 -
Со дна Упы в Туле поднимут 28 тысяч кубометров ила
- 3 -
Тульская порноактриса Ева Бергер про клип Алексея Панина: «Кино будет огонь!»
- 4 -
Курилка: Обоснуй минус
- 5 -
Туляк хранил дома
более 7000 бутылок
поддельного алкоголя
- 6 -
В Туле
в «Доме губернатора» произошел пожар
- 7 -
Туляки увидят сближение Венеры и Юпитера
- 8 -
Электроснабжение в Богородицком районе полностью восстановлено
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