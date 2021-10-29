блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 22 – 29 октября

6 лучших комментариев: 22 – 29 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

После 15 минут общения с больным COVID-19 туляки должны уйти на двухнедельный карантин

 

- 2 -

Закрыть ТЦ и детсады, запретить концерты: в Тульской области введут локдаун

 

- 3 -

Спецтехника и пробки в часы пик: в Туле начали разбирать Демидовский мост

 

- 4 -

Чиновники закупают иконы: Тульская область попала в список «самых набожных» регионов

 

- 5 -

Опасный свет в тульской кофейне: подростки получили ожоги глаз и лица

 

- 6 -

В России хотят создать систему распознавания курильщиков-нарушителей

Опрос

Лучший комментатор - ...

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 18:22 +4
;
6 лучших комментариев: 15 – 22 октября
6 лучших комментариев: 15 – 22 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.