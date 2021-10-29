6 лучших комментариев: 22 – 29 октября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
После 15 минут общения с больным COVID-19 туляки должны уйти на двухнедельный карантин
- 2 -
Закрыть ТЦ и детсады, запретить концерты: в Тульской области введут локдаун
- 3 -
Спецтехника и пробки в часы пик: в Туле начали разбирать Демидовский мост
- 4 -
Чиновники закупают иконы: Тульская область попала в список «самых набожных» регионов
- 5 -
Опасный свет в тульской кофейне: подростки получили ожоги глаз и лица
- 6 -
В России хотят создать систему распознавания курильщиков-нарушителей
Опрос
Лучший комментатор - ...