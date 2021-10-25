Спецтехника и пробки в часы пик: в Туле начали разбирать Демидовский мост

В Туле рабочие приступили к демонтажным работам, связанным с реконструкцией Демидовского путепровода. О том, как будет проходить этот масштабный процесс, мы писали здесь. В настоящее время на мосту открыто всего две полосы движения — по одной в каждую сторону. В соцсетях туляки уже предвещают огромные пробки в часы пик.

На мосту и под мостом работает спецтехника — рабочие снимают асфальт, чтобы добраться до основания. После завершения реконструкции должен получиться практически новый мост. Подрядчик полностью обустроит новые свайные поля, фундаменты ростверков и опор.

В результате габариты сооружения не изменятся, но значительно увеличится грузоподъемность, будут установлены новые опоры освещения, перильные ограждения, уложено новое дорожное покрытие и заменены трамвайные пути. Гарантия на новый объект — 50 лет.