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Спецтехника и пробки в часы пик: в Туле начали разбирать Демидовский мост

Спецтехника и пробки в часы пик: в Туле начали разбирать Демидовский мост

Реконструкционные работы продлятся до ноября 2022 года.

В Туле рабочие приступили к демонтажным работам, связанным с реконструкцией Демидовского путепровода. О том, как будет проходить этот масштабный процесс, мы писали здесь. В настоящее время на мосту открыто всего две полосы движения — по одной в каждую сторону. В соцсетях туляки уже предвещают огромные пробки в часы пик.

На мосту и под мостом работает спецтехника — рабочие снимают асфальт, чтобы добраться до основания. После завершения реконструкции должен получиться практически новый мост. Подрядчик полностью обустроит новые свайные поля, фундаменты ростверков и опор.

В результате габариты сооружения не изменятся, но значительно увеличится грузоподъемность, будут установлены новые опоры освещения, перильные ограждения, уложено новое дорожное покрытие и заменены трамвайные пути. Гарантия на новый объект — 50 лет.

На время проведения работ общественный транспорт изменит схему движения. Подробности — тут.

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Ремонт Демидовского путепровода, Фото: 1
Ремонт Демидовского путепровода, Фото: 2
Ремонт Демидовского путепровода, Фото: 3
Ремонт Демидовского путепровода, Фото: 4
Ремонт Демидовского путепровода, Фото: 5
Ремонт Демидовского путепровода, Фото: 6
Ремонт Демидовского путепровода, Фото: 7
Ремонт Демидовского путепровода, Фото: 8
Ремонт Демидовского путепровода, Фото: 9
Ремонт Демидовского путепровода, Фото: 10
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:37 0
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