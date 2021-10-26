Чиновники закупают иконы: Тульская область попала в список «самых набожных» регионов

Лидирует в списке Нижний Новгород – там на иконы потратили 1,4 млн рублей.

«Новая газета» проанализировала закупки молитвенных образов за последние пять лет и составила топ «самых набожных» регионов.

Лидер по закупке икон — Нижегородская область. Управделами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, например, в сентябре этого года закупило 250 икон святого благоверного великого князя Александра Невского. В августе 2021 года то же ведомство заказало три иконы по 40 тысяч рублей за штуку, хотя в мае уже разместило заказ на три иконы по 40 тысяч рублей и одну — за 50 тысяч рублей.

Второе место по закупкам икон занимает Архангельская область, на третьем – Брянский регион.

Правительство Тульской области в 2017 году закупило пять икон на 24 тысячи рублей и расположилось на 11-м месте топа.