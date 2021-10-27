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Опасный свет в тульской кофейне: подростки получили ожоги глаз и лица

Опасный свет в тульской кофейне: подростки получили ожоги глаз и лица

Вместо интерьерной лампы в заведении была установлена ультрафиолетовая. Но посетителей об этом никто не предупредил. Не знал об этом и персонал кофейни.

Новая кофейня израильской сетки COFIX открылась в Туле на проспекте Ленина всего две недели назад.

В минувшую субботу вечером трое 16-летних туляков Матвей, Коля и Павел после посещения кафе почувствовали себя плохо: у них покраснели глаза, воспалилась кожа на лице.

– Мой сын Матвей рассказал, что еще в кафе почувствовал запах, «как от кварцевой лампы, которой нос прогревали в детстве», но он не придал этому значения, — рассказала Myslo Марина Егорова, мама одного из ребят.

Созвонились с другими родителями, поняли, что у всех одни и те же симптомы. В больнице ребятам поставили диагноз — химические ожоги глаз и кожи. У Матвея — ожоги на одной стороне: лицо, глаз, шея (он сидел к лампе боком). У Коли — оба глаза, так как лампа светила ему прямо в глаза. Павел пострадал меньше всех, так как сидел далеко от светильника.

В кафе ребята просидели почти два часа за одним столиком. На стене возле столика закреплена лампа. Оказалось — не обычная интерьерная, это кварцевый облучатель, на котором, как впоследствии выяснилось, даже предупреждение есть: «Вызывает ожоги глаз и кожи».

– Когда мы пошли в кофейню жаловаться, персонал искренне, как нам показалось, удивился: «Ожоги? Обычной лампой?» О том, что эта лампа бактерицидная, которую нельзя включать в присутствии людей, администратор не знала, — рассказали родители Матвея и Коли.

По словам женщин, уже позже другие сотрудники заведения отметили, что не понимали, что с ними происходит всё это время, а рабочие, которые оформляли кафе к открытию, тоже жаловались на воспаленные глаза. Думали — инфекция попала.

– Возле этой лампы на стене свежая краска стала белесой, — говорит Марина Егорова. — Это за две недели! Это ж скольких людей они успели сжечь за эти дни? Я думаю, просто не все поняли, от чего им плохо. Сейчас прочитают и поймут, откуда у них симптомы.

Из детской больницы данные о пострадавших передали в полицию. Ребят отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

— Мы написали жалобу в Роспотребнадзор, — говорят тулячки. — Надеемся, правоохранительные органы тоже подключатся.

 

Пострадали в кафе? Пишите автору статьи!

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:10 +8
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