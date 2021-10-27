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После 15 минут общения с больным COVID-19 туляки должны уйти на двухнедельный карантин
Изображение leo2014 с сайта Pixabay.

После 15 минут общения с больным COVID-19 туляки должны уйти на двухнедельный карантин

Региональный минздрав разъяснил, кто и в каких случаях должен соблюдать режим самоизоляции.

Министерство здравоохранения Тульской области напоминает: при контакте с больным, у которого был диагностирован коронавирус, его коллеги и домочадцы должны соблюдать режим самоизоляции, чтобы не подвергать риску заражения других людей.

Самоизолироваться на две недели должны будут все, кто находился рядом с больным на расстоянии полутора метров в течение 15 минут. Подробнее о том, как оформить больничный лист и как вести себя на карантине, читайте в карточках регионального оперативного штаба.

 

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