6 лучших комментариев: 29 октября - 12 ноября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Прививка есть, а QR-кода нет: тульским военным отказывают в посещении ТЦ
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В Туле столкнулись инкассаторский броневик и полицейский автомобиль
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В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия коронавируса
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Алексей Дюмин: «Я сделал ревакцинацию, к чему и призываю всех жителей!»
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Туристы рассказали, чем пахнет Тула
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Всё по QR-коду и самоизоляция невакцинированных пенсионеров: в Тульской области уточнили ограничительные меры
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