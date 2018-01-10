12 лучших комментариев: 16 ноября - 31 декабря
Добро пожаловать снова в вечерний блог лучших комментариев! Нас довольно долго не было в эфире, но как водится, в новый год с новыми обещаниями и надеждами. Надеемся блог впредь будет выходить на регулярной основе.
Ну что, заждались? Тогда поехали!
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Место года-2017
- 2 -
Как Тулу украсили
к Новому году: фоторепортаж
- 3 -
На Восточном обводе в Туле строят парк «Патриот»
- 4 -
Туляк Максим Круженков покоряет шоу-бизнес
- 5 -
В Туле на Зеленстрое канализация сливается
в пруды
- 6 -
Толпа туляков «облепила» магазин со скидками
- 7 -
Японо Мама, ну что
еще сказать...
- 8 -
Тульский ученый порекомендовал есть голубей
- 9 -
Учёные: Неприятный запах изо рта может быть причиной генетической мутации
- 10 -
В России вдвое уменьшат дорожные знаки
- 11 -
Тульские студентки
ушли из ночного клуба
в чужих шубах
- 12 -
Туляков разводят
на платные
медицинские услуги
Опрос
Автор лучшего комментария – ...