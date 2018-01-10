12 лучших комментариев: 16 ноября - 31 декабря

Добро пожаловать снова в вечерний блог лучших комментариев! Нас довольно долго не было в эфире, но как водится, в новый год с новыми обещаниями и надеждами. Надеемся блог впредь будет выходить на регулярной основе.

Ну что, заждались? Тогда поехали!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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