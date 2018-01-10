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Лучшие комментарии недели
12 лучших комментариев: 16 ноября - 31 декабря

12 лучших комментариев: 16 ноября - 31 декабря

Добро пожаловать снова в вечерний блог лучших комментариев! Нас довольно долго не было в эфире, но как водится, в новый год с новыми обещаниями и надеждами. Надеемся блог впредь будет выходить на регулярной основе.

Ну что, заждались? Тогда поехали!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Место года-2017

 

- 2 -

Как Тулу украсили
к Новому году: фоторепортаж

 

- 3 -

На Восточном обводе в Туле строят парк «Патриот»

 

- 4 -

Туляк Максим Круженков покоряет шоу-бизнес

 

- 5 -

В Туле на Зеленстрое канализация сливается
в пруды

 

- 6 -

Толпа туляков «облепила» магазин со скидками

 

- 7 -

Японо Мама, ну что
еще сказать...

 

- 8 -

Тульский ученый порекомендовал есть голубей

 

- 9 -

Учёные: Неприятный запах изо рта может быть причиной генетической мутации

 

- 10 -

В России вдвое уменьшат дорожные знаки

 

- 11 -

Тульские студентки
ушли из ночного клуба
в чужих шубах

 

- 12 -

Туляков разводят
на платные
медицинские услуги

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:51 +17
8 лучших комментариев: 1 - 15 ноября
8 лучших комментариев: 1 - 15 ноября
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