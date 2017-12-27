Тульские студентки ушли из ночного клуба в чужих шубах

Тульские полицейские установили подозреваемых в краже. Происшествие случилось в одном из ночных клубов в Центральном районе. По предварительным данным, две посетительницы, собираясь уходить, зашли в раздевалку. Там они обратили внимание на две шубы, висящие на вешалках.

Внезапно у девушек возник умысел на хищение чужого имущества.

Злоумышленницам повезло — в раздевалке не было никого из персонала, поэтому они беспрепятственно надели чужие шубы и ушли.

Общий ущерб, нанесенный законным владелицам одежды, составил 285 тысяч рублей.

Обнаружив, что стали жертвами кражи, потерпевшие обратились в полицию.

- В ходе проведенных мероприятий, во время которых полицейские использовали, в том числе, и записи камер видеонаблюдения, удалось выяснить личности и местонахождение подозреваемых, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемые — 18-летняя и 17-летняя учащиеся средне-специальных учебных заведений Тулы. У них обнаружено и изъято похищенное. Девушки признались в содеянном.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».