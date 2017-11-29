Туляков разводят на платные медицинские услуги

Фото Дмитрия Дзюбина.

«Вам звонят из «Медикас». Совместно с минздравом проводим акцию. Вам положена бесплатная диагностика…» – примерно так, по словам туляков, начинался разговор.

Зарегистрированный в начале июля 2017 года медицинский центр «Медикас» активно начал работать в октябре. Именно с этого времени в соцсетях стали появляться негативные отзывы от разгневанных родственников пенсионеров, попавшихся на обещания бесплатного обследования.

Учредителем данного центра является некий Николай Николаевич Кастрюлин. В сентябре завел группу в соцсети, затем получил лицензию, оборудовал в центре Тулы на ул. Советской, 56 помещения, и стал по телефону зазывать к себе клиентов. Откуда взялись у него столько телефонных номеров туляков – на этот вопрос должны ответить правоохранительные органы.

«Здравствуйте, Марья Васильевна! Вам звонят из медицинского центра «Медикас». Сейчас мы совместно с министерством здравоохранения Тульской области/ по поручению правительства Тульской области/ департамента здравоохранения/ Фонда обязательного медицинского страхования проводим акцию. По акции вам положена бесплатная диагностика всех заболеваний…» – примерно так, по словам туляков, в каждом случае начинается разговор.

Обращение по имени-отчеству и упоминание государственных структур действует безотказно, тем более что записаться в обычную больницу нередко достаточно сложно.

Частные же клиники многим видятся как медицинский рай с внимательным персоналом, современным оборудованием и эффективным лечением. А тут еще и посетить предлагают бесплатно! В общем, клиент записывается на прием и готов к дальнейшей «обработке».

Екатерина Крентовская В конце августа звонок от «Медикас» раздался в мобильнике моей мамы. Я «загуглила» лавочку, поисковики выдали вакансии начальника кредитного отдела и кредитных менеджеров в медицинский центр. Я ей объяснила всё, – рассказывает тулячка Екатерина Крентовская. – Но любопытство оказалось сильнее рассудка, а ссылки на госучреждения звучали как гарантия. В субботу вечером она 3,5 часа провела в медцентре и вернулась домой с договорами на кредит с ООО «Медикас» на проведение стандартных косметологических процедур в 10 раз дороже средних тульских цен! В договоре с банком есть два пункта: просьба перевода денег на конкретный ТБС и согласие на распоряжение средствами генеральным директором Кастрюлиным Николаем Николаевичем. Актов об оказании услуг нет, чеков нет. Услуги не оказывались, кроме диагностики стоимостью в 2500 рублей, которая представляет из себя приложенные к рукам и ногам четыре металлические пластины и 3D-модель на мониторе.

И подобных историй за относительно непродолжительное время работы «медцентра» набралось уже около десятка:

Ольга Салапина «Моей маме 12 ноября поступил звонок из медицинского центра ООО «Медикас», который, по словам мамы, по якобы федеральной программе помощи пенсионерам проводит бесплатную диагностику организма. Сегодня у них осталось свободное время на 18:45. В воскресенье вечером она направилась в центр, – рассказывает жительница Тулы Ольга Салапина. – Перед посещением терапевта ее попросили отключить телефон. Диагностика представляет из себя четыре металлические пластины и 3D-модель на мониторе. В итоге она вышла из ООО «Медикас» с кредитным договором на сумму 60 000 рублей за полное обследование врачами специалистами (диетолог, эндокринолог, невролог, терапевт + сдача анализов) и ряд процедур, после которых моя мама должна была выглядеть минимум как Анджелина Джоли».

Владимир Грёзов «На днях мама рассказывает, что будет лечиться в платной клинике, приносит договоры от 6 ноября: первый на оказание услуг медцентра «Медикас», второй – кредитный, на 82 000 рублей – рассказывает Владимир Грёзов. – У мамы больные ноги. Но что я вижу в договоре? Полное обследование (диетолог, эндокринолог, невролог, терапевт + сдача анализов); лимфодренаж-1 (предусматривает выведение излишней жидкости и других продуктов обмена из межклеточного пространства), УЗТ-4, мустанг-3 (показания к применению: переломы костей, раны, ожоги, обморожения, гнойные заболевания, болезни вен и артерий, пяточные шпоры, трофические язвы, гематомы, ушибы и т.д.), криолиполиз-3 (современная методика коррекции фигуры), прессотерапия-4 (косметическая процедура, представляющая собой компрессионный аппаратный лимфодренажный массаж для выведения лишней жидкости из организма), кавитация-5 (ультразвуковая липосакция); консультация: терапевт, невролог, эндокринолог, врач УЗИ, физиотерапевт, диетолог; бонус – лечебный массаж-3 или гирудотерапия-3 (лечение пиявками), УЗИ по назначению врача. По маминым словам, её повели на бесплатную консультацию, а оттуда с направлением на анализ крови она поехала в частную лабораторию. Вернулась в «Медикас», поговорила с диагностом. В общем, результат всех ее походов в «Медикас» — два договора» (информация с портала Tula.plus ).

От чего собрались лечить пенсионерку таким богатым перечнем косметологических услуг осталось неясным.

Во всех случаях родственники пришли в клинику и расторгли договор на оказание услуг в тот же день. В некоторых случаях даже не остались ничего должны банку. Но сомнения по поводу квалификации клиники остались, поэтому «Слобода» отправилась в медцентр.

Половина десятого утра, а у ресепшена уже толпа посетителей. Все хотят бесплатно обследоваться, у сидящей в очереди женщины спрашиваю: «Откуда узнали про клинику?» Говорит, позвонили и пригласили на бесплатное обследование. Но тут разговор прерывается – приходит мужчина, представляется Николаем Кастрюлиным и приглашает пройти в кабинет. Идем за ним, в глаза бросаются фото полуобнаженных женщин на крашеных в белый цвет кирпичных стенах. На стенде информации есть документы, лицензия на меддеятельность и прейскурант на услуги.

– У нас нет телефонной базы, – поясняет Николай Кастрюлин, добавляя, что против публикации его фото. – У нас есть специальная программа, которая набирает случайные номера. Ни о какой федеральной программе и сотрудничестве с минздравом мы не говорим, это неправда. Только о льготной программе для пенсионеров.

По словам учредителя медцентра, «Медикас» входит в федеральную сеть клиник, которые уже порядка шести лет работают по всей стране. Прошу его подтвердить слова, потому что ни в уставных документах, ни в группе в соцсети (единственному, к слову, источнику информации в интернете о медцентре, за исключением отзывов).

Открывает сайт «Медцентр», якобы это есть сайт федеральной сети клиник, в которую входит «Медикас». Заходим в раздел «контакты», но там значится только один московский адрес. На вопрос: «где же тульский адрес?» говорит, что не успели добавить. Как и остальные города. За столько лет? Звучит все это неубедительно, о чем и сообщаю. Кастрюлин выходит из кабинета, а вернувшись, вручает брошюру для пациентов, которые проходят лечение вен и добавляет, что «это единая во всех центрах программа лечения». Как все это должно подтвердить, что клиника федеральная – остается непонятным.

Спрашиваю, как зовут главного врача. Выясняется, что Ольга Александровна Аванесян – бывший министр здравоохранения Тульской области. На просьбу поговорить с ней получаю отказ – «не любит Ольга Александровна прессу».

Сама экс-министр во время телефонного разговора возмутилась, что ее фамилия постоянно упоминается вместе с этим медцентром. Однако на предложение опровергнуть эту информацию она повесила трубку.

Что касается остальных сотрудников, а по словам учредителя «Медикас» их 90 человек, заявил, что все они квалифицированные специалисты и имеют право заниматься врачебным делом. Вопрос о квалификации врачей возник не на пустом месте – в интернете много есть примеров, когда туляков, не имеющих медицинского образования, звали на работу в «Медикас» и обещали научить всему. Но Кастрюлин уверяет, что это все неправда. Проверить дипломы всех сотрудников нет возможности.

Далее выясняю, что же все-таки бесплатного в обследовании, если большинство клиенты выходят из медцентра с кредитным договором. После длительного объяснения становится понятным, что под бесплатным обследованием понимается исследование на аппарате «Диамант», который позволяет провести «биоимпедансый анализ состава тела».

Выглядит он как пластиковые зажимы с небольшими металлическими пластинами, которые крепятся на руки и ноги при ЭКГ.

О чем же рассказывает этот аппарат? Количество жировых отложений в процентном соотношении от общего веса; объемы внеклеточной (лимфа, кровь), внутриклеточной жидкости, а также жидких веществ, которые находятся в связанном состоянии; индекс массы тела; количество активной клеточной массы (нервная ткань, активная масса мозга, органы, мышечная масса тела); наличие отклонений исследуемых показателей от нормы. Используют такой аппарат часто в фитнес-центрах, об этом сам рассказал Николай Кастрюлин. И неспроста - он наиболее эффективен для выбора оптимального способа избавления от лишнего веса.

И вот на основании показателей этого самого «Диаманта», обследование с помощью него, кстати, проводит «диагност», а не врач, будущим пациентам и предлагают пройти дальнейшее обследование и лечение, за которое придется заплатить. И не маленькую сумму.

После беседы с Николаем Кастрюлиным осталось очень много вопросов без ответа. Насколько все вышеописанное находится в рамках закона, судить не нам, а соответствующим органам.