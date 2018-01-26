8 лучших комментариев: 1 - 14 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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Власти Ефремова отказали в проведении гей-парада
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Жители тульской улицы Металлистов оценили свое жилье в 100 тысяч рублей за квадратный метр
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Собаку из Тульской области не пустили в самолет
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В Тульском минздраве – кадровые перестановки
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Клиент тульского отделения «Почты России» выиграл миллион рублей
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Губернский каток в Туле закрыли на два дня
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Неприятность на
ул. М. Горького 49
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