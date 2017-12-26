На Восточном обводе в Туле строят парк «Патриот»

Фото Дмитрия Дзюбина.

26 декабря в здании правительства Тульской области прошло заседание градостроительно-земельного совета. В рамках заседания было принято решение о строительстве парка «Патриот» напротив Тульского суворовского военного училища.

Первая очередь — 4,5 га. На нем расположится трёхэтажный конгресс-выставочный центр.

На первом этаже планируется выставочный комплекс с диорамой обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны, на втором — конференц-зал, рассчитанный на 180 человек, на третьем — зал круглого стола на 36 мест.

На крыше установят зенитный 12-метровый фонарь в форме звезды.

В центре планируется парковка на 100 мест.

Площадь самого комплекса составит 2100 м².

Рядом с комплексом построят детскую площадку, площадку с окопами, укрытиями и дотами, а также макетом здания.

Ещё появятся четыре мобильных укрытия, в которых будут проводиться различных выставок, лекций и др.

Выезды на дорогу будут устроены с учетом строительства второй очереди Восточного обвода.

Парк строит ООО «Петербургская Гарантия».

Решение о строительстве принято только сегодня, но техника и строительные вагончики свозятся к территории будущего парка уже на протяжении недели. Работы идут практически круглосуточно.