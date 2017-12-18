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Как Тулу украсили к Новому году: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Как Тулу украсили к Новому году: фоторепортаж

Заряжайтесь вместе с нами новогодним настроением!

В этом году впервые возле здания регионального правительства появились трехметровые цифры 2018. Однако с этой композицией вышла неприятная история — водитель на «Мицубиси» сбил огромный шар. Через некоторое время поврежденный элемент заменили, а сами цифры перенесли в более безопасное место:

На площади Ленина открыли Губернский каток, бесплатный для жителей и гостей города. На открытие катка приезжали звезды фигурного катания.

А еще на главной площади Тулы появилась огромная арка, луна-парк и светящиеся деревья. Установкой этих объектов занималась московская компания. Выглядит красиво!

Наш фотограф Алексей Пирязев подготовил для вас большой фоторепортаж о том, как украсили Тулу к Новому году. Несколько раз мы откладывали публикацию этих фото: погода была совсем не зимней. А сегодня в городе наконец-то выпал снег. Дождались!

Заряжайтесь вместе с нами новогодним настроением и делитесь своими фотографиями в комментариях!

Галерея
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Тула Новогодняя, Фото: 9
Тула Новогодняя, Фото: 10
Тула Новогодняя, Фото: 11
Тула Новогодняя, Фото: 12
Тула Новогодняя, Фото: 13
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Тула Новогодняя, Фото: 15
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Тула Новогодняя, Фото: 17
Тула Новогодняя, Фото: 18
Тула Новогодняя, Фото: 19
Тула Новогодняя, Фото: 20
Тула Новогодняя, Фото: 21
Тула Новогодняя, Фото: 22
Тула Новогодняя, Фото: 23
Тула Новогодняя, Фото: 24
Тула Новогодняя, Фото: 25
Тула Новогодняя, Фото: 26
Тула Новогодняя, Фото: 27
Тула Новогодняя, Фото: 28
Тула Новогодняя, Фото: 29
Тула Новогодняя, Фото: 30
Тула Новогодняя, Фото: 31
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Тула Новогодняя, Фото: 33
Тула Новогодняя, Фото: 34
Тула Новогодняя, Фото: 35
Тула Новогодняя, Фото: 36
Тула Новогодняя, Фото: 37
Тула Новогодняя, Фото: 38
Тула Новогодняя, Фото: 39
Тула Новогодняя, Фото: 40
Тула Новогодняя, Фото: 41
Тула Новогодняя, Фото: 42
Тула Новогодняя, Фото: 43
Тула Новогодняя, Фото: 44
Тула Новогодняя, Фото: 45
Тула Новогодняя, Фото: 46
Тула Новогодняя, Фото: 47
Тула Новогодняя, Фото: 48
Тула Новогодняя, Фото: 49
Тула Новогодняя, Фото: 50
Тула Новогодняя, Фото: 51
Тула Новогодняя, Фото: 52
Тула Новогодняя, Фото: 53
Тула Новогодняя, Фото: 54
Тула Новогодняя, Фото: 55
Тула Новогодняя, Фото: 56
Тула Новогодняя, Фото: 57
Тула Новогодняя, Фото: 58
Тула Новогодняя, Фото: 59
Тула Новогодняя, Фото: 60
Тула Новогодняя, Фото: 61
Тула Новогодняя, Фото: 62
Тула Новогодняя, Фото: 63
Тула Новогодняя, Фото: 64
Тула Новогодняя, Фото: 65
Тула Новогодняя, Фото: 66
Тула Новогодняя, Фото: 67
Тула Новогодняя, Фото: 68
Тула Новогодняя, Фото: 69
Тула Новогодняя, Фото: 70
Тула Новогодняя, Фото: 71
Тула Новогодняя, Фото: 72
Тула Новогодняя, Фото: 73
Тула Новогодняя, Фото: 74
Тула Новогодняя, Фото: 75
Тула Новогодняя, Фото: 76
Тула Новогодняя, Фото: 77
Тула Новогодняя, Фото: 78
Тула Новогодняя, Фото: 79
Тула Новогодняя, Фото: 80
Тула Новогодняя, Фото: 81
Тула Новогодняя, Фото: 82
Тула Новогодняя, Фото: 83
Тула Новогодняя, Фото: 84
Тула Новогодняя, Фото: 85
Тула Новогодняя, Фото: 86
Тула Новогодняя, Фото: 87
Тула Новогодняя, Фото: 88
Тула Новогодняя, Фото: 89
Тула Новогодняя, Фото: 90
Тула Новогодняя, Фото: 91
Тула Новогодняя, Фото: 92
Тула Новогодняя, Фото: 93
Тула Новогодняя, Фото: 94
Тула Новогодняя, Фото: 95
Тула Новогодняя, Фото: 96
Тула Новогодняя, Фото: 97
Тула Новогодняя, Фото: 98
Тула Новогодняя, Фото: 99
Тула Новогодняя, Фото: 100
Тула Новогодняя, Фото: 101
Тула Новогодняя, Фото: 102
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Тула Новогодняя, Фото: 121
Тула Новогодняя, Фото: 122
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Тула Новогодняя, Фото: 124
Тула Новогодняя, Фото: 125
Тула Новогодняя, Фото: 126
Тула Новогодняя, Фото: 127
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Тула Новогодняя, Фото: 129
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Тула Новогодняя, Фото: 134
Тула Новогодняя, Фото: 135
Тула Новогодняя, Фото: 136
Тула Новогодняя, Фото: 137
Тула Новогодняя, Фото: 138
Тула Новогодняя, Фото: 139
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Тула Новогодняя, Фото: 141
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:45 +21
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