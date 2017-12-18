Как Тулу украсили к Новому году: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

В этом году впервые возле здания регионального правительства появились трехметровые цифры 2018. Однако с этой композицией вышла неприятная история — водитель на «Мицубиси» сбил огромный шар. Через некоторое время поврежденный элемент заменили, а сами цифры перенесли в более безопасное место:

На площади Ленина открыли Губернский каток, бесплатный для жителей и гостей города. На открытие катка приезжали звезды фигурного катания.

А еще на главной площади Тулы появилась огромная арка, луна-парк и светящиеся деревья. Установкой этих объектов занималась московская компания. Выглядит красиво!

Наш фотограф Алексей Пирязев подготовил для вас большой фоторепортаж о том, как украсили Тулу к Новому году. Несколько раз мы откладывали публикацию этих фото: погода была совсем не зимней. А сегодня в городе наконец-то выпал снег. Дождались!

Заряжайтесь вместе с нами новогодним настроением и делитесь своими фотографиями в комментариях!