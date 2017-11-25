Толпа туляков «облепила» магазин со скидками

В магазинах продолжаются глобальные распродажи. А люди бронируют очередь уже в 7 утра.

«Черная пятница», как ни странно, продолжается. В магазин бытовой техники очередь выстроилась еще в 7.30 утра.

Туляки стояли в ожидании открытия магазина на Красноармейском проспекте, невзирая на холод и, к слову, упустив возможность выспаться в выходной день. Это фото в соцсетях опубликовала тулячка Марина Штернберг:

Со временем ситуация лишь усугубилась. Вот фото, сделанное в 9.30: