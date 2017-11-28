Тульский ученый порекомендовал есть голубей

Профессор ТулГУ, доктор сельскохозяйственных наук Андрей Викторович Аралов провел интересные исследования — изучил продуктивные и мясные качества голубей породы польская рысь. Отчет опубликован в «Известиях ТулГУ. Естественные науки».

Польские рыси устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и болезням, отличаются хорошим здоровьем. Всё это способствует разведению породы в сельской местности.

В белках мышц этих птиц содержатся незаменимые аминокислоты, недостаток которых часто наблюдается у людей.

В докладе упоминается, что мясо голубей — богатый источник ненасыщенных жирных кислот, который эффективно удовлетворяет потребность человека в них.

По словам автора, бульон из голубят получил у дегустаторов 4,8 балла из 5, а само голубиное мясо — высшую оценку. Энергетическая ценность ножных мышц составила 155 ккал на 100 г, грудных — 121 ккал на 100 г.

По результатам исследования автор предлагает употреблять мясо голубей в качестве дополнительного диетического питания.