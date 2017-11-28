новости
новости
Регистрация
Тульский ученый порекомендовал есть голубей

Тульский ученый порекомендовал есть голубей

По результатам исследования дегустация мяса птицы показала хорошие вкусовые качества.

Профессор ТулГУ, доктор сельскохозяйственных наук Андрей Викторович Аралов провел интересные исследования — изучил продуктивные и мясные качества голубей породы польская рысь. Отчет опубликован в «Известиях ТулГУ. Естественные науки».

Польские рыси устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и болезням, отличаются хорошим здоровьем. Всё это способствует разведению породы в сельской местности.

В белках мышц этих птиц содержатся незаменимые аминокислоты, недостаток которых часто наблюдается у людей.

В докладе упоминается, что мясо голубей — богатый источник ненасыщенных жирных кислот, который эффективно удовлетворяет потребность человека в них.

По словам автора, бульон из голубят получил у дегустаторов 4,8 балла из 5, а само голубиное мясо — высшую оценку. Энергетическая ценность ножных мышц составила 155 ккал на 100 г, грудных — 121 ккал на 100 г.

По результатам исследования автор предлагает употреблять мясо голубей в качестве дополнительного диетического питания.

сегодня, в 17:33 +1
Другие статьи по темам
Люди
Андрей Аралов
Место
Тула
Прочее
голубиученый

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет пикет против травли бездомных животных
В Туле пройдет пикет против травли бездомных животных
В 2018 году на благоустройство Тулы потратят 218 млн рублей
В 2018 году на благоустройство Тулы потратят 218 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.