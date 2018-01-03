Туляк Максим Круженков покоряет шоу-бизнес

Песни Максима Круженкова гоняют на радиостанциях, вы наверняка слышали его в «Макси», он выступает на крупных городских мероприятиях – и не с каверами, а со своей музыкой. Простой парень из Ясногорска уверенно продвигается в шоу-бизнесе – и пока он не успел «зазвездиться»:), «Модный город» взял у него интервью.

Трек Максима «Новогодняя ночь уносит с головой» сейчас звучит во всех парках Москвы. Его песню «Высотки» зашазамили тысячи пользователей. Он стал автором гимна МИТРО – вуза, в котором учится. Максим – участник крупных музыкальных проектов: например, летом стал финалистом KFC BATTLE и вошел в команду Егора Крида. В декабре представлял Тульскую область в Сочи на Всероссийском молодежном музыкальном фестивале «Я люблю тебя, Россия!».

– Максим, как у Вас все это закрутилось с шоу-бизнесом?

– Я пою с детства, уже более 11 лет занимаюсь вокалом, хореографией, актёрским мастерством. Где-то 8 лет назад решил попробовать написать песню. Скачал программу для написания музыки – и у меня ничего не получилось. Но я не бросил это дело, а принял вызов. Только спустя несколько лет что-то начало прорисовываться…

На мой взгляд, настоящий музыкант должен не просто петь, но и уметь написать хорошую песню. Никто и никогда за исполнителя не сможет передать те эмоции, которые он чувствует во время написания нового трека. В этом деле я доверяю только себе, поэтому сам пишу тексты, музыку, создаю аранжировки, занимаюсь записью, сведением и мастерингом. В общем, весь путь, от текста до готового коммерческого трека, я делаю сам. Да, это сложно.

Но зато я не просто вокалист, который перепевает чужие песни, – я артист, который исполняет песни своего сочинения.

Однажды моими песнями заинтересовался лейбл Warner Music Russia, оставив о них положительные отзывы. После этого я начал выкладывать свою музыку на различных интернет-площадках. О моей музыке хорошо отзываются многие профессионалы шоу-бизнеса – звукорежиссеры, продюсеры, музыканты. Значит, я на правильном пути.

– Свою музыку мало написать – ее нужно продвигать, чтобы тебя узнала аудитория…

– Да, например, чтобы малоизвестный исполнитель попал на радио, его трек сначала должен обрести популярность на просторах интернета, быть на слуху. Первая радиостанция, которая взяла мой трек в ротацию, – это радио «Ваня». Я очень благодарен музыкальным редакторам, которые поверили в меня как в артиста. Для меня это новая ступень в творчестве.

– А как Ваши песни попали на внутреннее радио «Макси»?

– В конце прошлого года я разослал свою песню Marry Christmas в ТРЦ нашего города, предложив создать с её помощью новогоднюю атмосферу. Для меня это стало бы хорошим шансом завоевать сердца новых слушателей. Руководство одного из торговых центров откликнулось на письмо, и все новогодние каникулы песня звучала на внутреннем радио. После этого мы продолжили сотрудничество: сейчас в ротации несколько моих треков.

– Помните самый первый выход на сцену со своей песней?

– Конечно помню.

Если у кого-то первая проба песни проходит при небольшой аудитории, то мой выход был на огромной сцене, да ещё и в эфире «МузТВ».

Я написал песню «Вместе сможем всё» в поддержку донорского движения и записал ее с группой «Маяковский». На концерте нас ждала многотысячная аудитория, рядом были ребята из групп «M?Band», «Бандерос», певцы Митя Фомин, Лоя, Доминик Джокер и другие исполнители. Я понимал, насколько серьёзное это мероприятие и какая ответственность лежит на мне. С другой стороны, было проще, потому что ты выходишь на сцену не один, а с опытными музыкантами. Они очень правильно меня настроили, и мы справились на все сто процентов!

– За год Вы выпустили два клипа. Есть шанс попасть с ними на ТВ?

– Чтобы клип взяли в ротацию, нужно приложить немало усилий, чем я сейчас и занимаюсь. Конкуренция огромна, тем более приходится соперничать с такими музыкантами, у которых уже есть целая команда за спиной, а я пока один.

Но все в жизни складывается, как пазл. Чтобы мой пазл сложился, нужно стараться участвовать во всех музыкальных мероприятиях, обзаводиться знакомствами с нужными людьми и идти к своей цели. Тогда, я думаю, получится всё.

– Чего Вам не хватает, чтобы стать более известным? Много денег, участие в «Голосе», знакомство с известным продюсером?

– Все решают хит и аудитория исполнителя. Если эти два фактора есть, то артисту очень повезло. Не могу отрицать, что и деньги решают многое. Но радует, что все-таки талант у нас не на последнем месте. На телевидении сейчас невероятное количество музыкальных проектов, в которых можно заявить о себе. А это и есть потенциальная аудитория, которая впоследствии может остаться с артистом, следить за его творчеством. Возможно, и я окажусь на одном из таких проектов.

– Продюсер у Вас уже есть?

– Пока нет, но на данный момент идут переговоры. Это очень серьёзный шаг, после которого жизнь музыканта может кардинально измениться. Нужно все обдумать и понять, что даст такое сотрудничество и нужно ли оно вообще.

– Миллионы людей мечтают об успехе и признании в музыке, творчестве. Вы уже на этом пути, дайте совет начинающим – как пробиться в шоу-бизнес?

– Прежде всего я бы посоветовал снять с себя розовые очки и осознать, что тебя тут никто не ждёт и не ищет.

Во?вторых, успех – это 90% работы над собой и всего лишь 10% везения, когда ты оказываешься в нужном месте в нужное время.

Лично у меня не было вокальных данных от природы, но всегда было огромное желание петь.

Это и есть ключевое слово в моей карьере. Благодаря своему упорству, терпению и таланту педагога я сейчас пою и занимаюсь любимым делом. Поэтому верьте в себя и в свои силы, умейте слушать критику, местами идите напролом. И тогда, я думаю, у вас всё получится!

Досье MYSLO

Максим Круженков, певец, автор песен.

Родился: 3 февраля 1996 г. в Ясногорске.

Окончил: школу №1, музыкальную школу по классу баяна и фортепиано.

Учится: в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино (МИТРО).

Известные песни: «Самая-самая», «Высотки», «Кайф», Weekend и другие.

Домашние животные: мини той-терьер Михаил.

Семейное положение: холост.