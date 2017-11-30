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В Туле на Зеленстрое канализация сливается в пруды
фото Юлии Александровой.

В Туле на Зеленстрое канализация сливается в пруды

По Рогожинскому ручью же отходы попадают в Упу.

В Туле в пруды на Зеленстрое из коллектора, расположенного за домом №151 по пр. Ленина, уже несколько дней течет канализация. Сточные воды льются из переполненного канализационного колодца на землю и попадает в расположенные рядом водоемы.

Несмотря на то, что жители обращались в районную администрацию, к устранению коммунальной аварии никто не приступил.

Чтобы привлечь внимание к экологической проблеме жители обратились в редакцию MySlo. 

– Это уже второй раз за осень. Первый раз было в октябре. Три недели текло, потом перестало, – рассказывает председатель СНТ «Дружба» Сергей Золотухин. – Я обращался в Росприроднадзор, но они приехали с проверкой только 9 ноября, а за два дня до этого коммунальщики прочистили-таки колодец, и проверка не подтвердила факт загрязнения прудов. В ответе же Росприроднадзора говорилось, что собственник канализационных сетей не установлен. Сейчас ситуация повторяется. Мы звонили в жилищно-коммунальный отдел районной администрации. Но ничего не изменилось. 

По словам мужчины, первый раз канализационная система вышла из строя в прошлом году. Тогда из-за этого в пруду подохла рыба.

Аналогичную ситуацию описала и жительница одного из соседних домов Нина Ухабова. 

Нина Ухабова

– Посмотрите! Даже лед зеленый. Эта же отравленная вода из прудов попадает в Рогоженский ручей, а из него в Упу! Это же какой ущерб экологии наносится, а помимо этого это еще и угроза распространения инфекций! А запах какой здесь стоит, – говорит женщина.

 

Пруд наполовину скован льдом: с той стороны, где в него попадают отходы, поверхность воды не замерзает. Но загрязнена и замерзшая часть - лед покрыт пятнами зеленого цвета.

– Я поняла еще, если б это было где-то в глухой деревне. Но это Тула! – возмущается Нина Ухабова.

Сюжет: Экология Тульской области
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:27 +3
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