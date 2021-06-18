6 лучших комментариев: 11 - 18 июня
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Тульской области усилены антиковидные меры в связи с ростом заболеваемости
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За сутки 160 туляков оштрафовали в маршрутках и магазинах за отсутствие масок
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Дистанционка и маски на фестивалях: в Тульской области ужесточат антиковидные меры из-за третьей волны
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Иностранка спряталась от ревнивца в здании тульского правительства, а тот начал крушить всё вокруг
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Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией: фоторепортаж из фан-зоны
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Как росли цены на продукты в Туле в последние 7 лет: инфографика Myslo
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