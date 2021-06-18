блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 11 - 18 июня

6 лучших комментариев: 11 - 18 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

В Тульской области усилены антиковидные меры в связи с ростом заболеваемости

 

- 2 -

За сутки 160 туляков оштрафовали в маршрутках и магазинах за отсутствие масок

 

- 3 -

Дистанционка и маски на фестивалях: в Тульской области ужесточат антиковидные меры из-за третьей волны

 

- 4 -

Иностранка спряталась от ревнивца в здании тульского правительства, а тот начал крушить всё вокруг

 

- 5 -

Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией: фоторепортаж из фан-зоны

 

- 6 -

Как росли цены на продукты в Туле в последние 7 лет: инфографика Myslo

Опрос

Лучший комментатор - ...

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 18:22 +3
;
6 лучших комментариев: 4 - 11 июня
6 лучших комментариев: 4 - 11 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.