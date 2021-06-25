10 лучших комментариев: 18 - 25 июня
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Жара в общественном транспорте Тулы: кошмар или можно потерпеть?
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В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружили тела двух мужчин: видео
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В Туле ТЦ «Гостиный двор» опечатан за коронавирусные нарушения
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Чемпион ЦФО по тайскому боксу держит в страхе жителей тульской новостройки
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Министр труда РФ разрешил отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию
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Новый указ губернатора: В Тульской области из-за ковида ввели новые рекомендации
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В Тульском цирке открылся пункт вакцинации от коронавируса
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Начальник Тульского УМВД: «Масочный режим чаще всего нарушают в транспорте и ТЦ»
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