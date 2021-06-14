новости
новости
Регистрация
Иностранка спряталась от ревнивца в здании тульского правительства, а тот начал крушить всё вокруг

Иностранка спряталась от ревнивца в здании тульского правительства, а тот начал крушить всё вокруг

В отношении молодых людей составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в России. Мужчине также придётся ответить за мелкое хулиганство.

Здание правительства Тульской области стало местом выяснения отношений между парнем и девушкой – гражданами одной из стран СНГ. Между ними вспыхнул скандал, молодой человек угрожал своей возлюбленной физической расправой. Об этом сообщает канал «Тула. Экстремизм».

Спасаясь от ревнивца, девушка забежала в «белый дом» и попросила помощи у охраны. Прорываться внутрь мужчина не решился, зато стал вымещать зло на металлическом ограждении, установленном на входе. Прибывшие на место полицейские доставили обоих в отдел для выяснения обстоятельств случившегося.

Согласно миграционным документам, пара должна была покинуть Россию ещё в марте прошлого года. Это послужило причиной составления административных протоколов за нарушение режима пребывания на территории РФ. Им назначили штрафы и контролируемый выезд на родину. Кроме того, на молодого человека составили административный протокол за мелкое хулиганство.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 20:12 +9
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областискандалревностьмигрантыадминистративные протоколы
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как правильно выбирать клубнику и черешню: советы Роспотребнадзора
Как правильно выбирать клубнику и черешню: советы Роспотребнадзора
В Новомосковске пропал 14-летний подросток
В Новомосковске пропал 14-летний подросток
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.