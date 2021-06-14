Иностранка спряталась от ревнивца в здании тульского правительства, а тот начал крушить всё вокруг

В отношении молодых людей составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в России. Мужчине также придётся ответить за мелкое хулиганство.

Здание правительства Тульской области стало местом выяснения отношений между парнем и девушкой – гражданами одной из стран СНГ. Между ними вспыхнул скандал, молодой человек угрожал своей возлюбленной физической расправой. Об этом сообщает канал «Тула. Экстремизм».

Спасаясь от ревнивца, девушка забежала в «белый дом» и попросила помощи у охраны. Прорываться внутрь мужчина не решился, зато стал вымещать зло на металлическом ограждении, установленном на входе. Прибывшие на место полицейские доставили обоих в отдел для выяснения обстоятельств случившегося.

Согласно миграционным документам, пара должна была покинуть Россию ещё в марте прошлого года. Это послужило причиной составления административных протоколов за нарушение режима пребывания на территории РФ. Им назначили штрафы и контролируемый выезд на родину. Кроме того, на молодого человека составили административный протокол за мелкое хулиганство.