Как росли цены на продукты в Туле в последние 7 лет: инфографика Myslo

Рост цен чувствует каждый из нас на своем кошельке. Сколько мы тратим на еду?

Почти у трети российских семей (31,2%) расходы на продукты питания и самое необходимое составляют 25-50% бюджета. А каждая пятая семья тратит на удовлетворение базовых потребностей 50-75% своего заработка. Около 12% семей направляют на эти цели свыше 75% доходов, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Около 18,5% участников исследования отметили, что расходы на самые необходимые товары и услуги составляют менее 25% их семейного бюджета. И примерно столько же, 17,4% респондентов, напротив, признались, что доходов не хватает даже на еду.

Исследовательский центр Tinkoff Data на основе анализа трансакций более 13 млн потребителей сделал выводы: россияне стали экономить на продуктах. Траты на покупку овощей и фруктов урезали на 30-60%, на мясо – до 25%, на хлеб – на 40%.

Исследователи подсчитали, что общие траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги в I квартале 2021 года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

36% россиян тратят на одного ребенка от 5 до 10 тыс. руб. в месяц. 30% россиян тратят на содержание ребенка треть семейного бюджета. Дороже всего обходится содержание детей от 15 лет. Наименее затратными оказались дети от 6 до 9 лет и младенцы (13% и 15% соответственно).

Россияне из-за роста цен и падения доходов перешли в режим проедания сбережений. По данным отчета Росстата за первый квартал 2021 года, население получило доход 14,3 триллиона рублей, а потратило на товары и услуги 14,9 триллиона рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в I квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,6%, говорится в отчете Росстата. Более всего зарплаты упали в сегменте малого и среднего бизнеса – 17% в годовом выражении.

Работаем за еду

Сравнили цены на основные товары и услуги в 2014, 2019 и 2021 гг.

Цены указаны в соответствии с публикациями «Слободы» в №29 от 17 июля 2019 года и №19 от 7 мая 2014 г.

Цены в публикации указаны в соответствии с анализом, произведенным Редакцией «Слободы» в результате осмотра цен в одном из супермаркетов города. Исходя из мнения журналиста, указанные цены являются примерными средними ценами на соответствующий товар.