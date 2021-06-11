блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 4 - 11 июня

6 лучших комментариев: 4 - 11 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Начальник Тульского УМВД: «До осени вакцинируются почти 100% сотрудников полиции»

 

- 2 -

В Туле появилось место, откуда можно позвонить Льву Толстому

 

- 3 -

Казанскую набережную в Туле хотят продлить в Пролетарский район и Заречье

 

- 4 -

В Тульской области будет создано почти 4000 новых рабочих мест

 

- 5 -

На улице Степанова в Туле провалился асфальт

 

- 6 -

Фея на «Муравье», усатый самовар, надкушенный пряник: туляк придумал 20 арт-объектов для города

Опрос

Лучший комментатор - ...

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 18:00 0
;
6 лучших комментариев: 28 мая - 4 июня
6 лучших комментариев: 28 мая - 4 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.