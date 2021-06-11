6 лучших комментариев: 4 - 11 июня
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Начальник Тульского УМВД: «До осени вакцинируются почти 100% сотрудников полиции»
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В Туле появилось место, откуда можно позвонить Льву Толстому
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Казанскую набережную в Туле хотят продлить в Пролетарский район и Заречье
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В Тульской области будет создано почти 4000 новых рабочих мест
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На улице Степанова в Туле провалился асфальт
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Фея на «Муравье», усатый самовар, надкушенный пряник: туляк придумал 20 арт-объектов для города
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