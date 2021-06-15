В Тульской области усилены антиковидные меры в связи с ростом заболеваемости

15 июня Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для снижения рисков распространения коронавируса дополнительно к действующим ограничениям вводится обязанность использовать маски посетителями всех зрелищных мероприятий, даже если они проводятся на открытом воздухе.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим не менее 30% работников из числа руководителей, специалистов и других служащих, не прошедших вакцинацию. Руководителям организаций также предлагается предусмотреть механизмы поощрения вакцинированных сотрудников.

Жители по-прежнему обязаны носить маски при нахождении в местах общего пользования, на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте, на остановочных павильонах. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны не допускать в помещения людей без защитных масок.

Работа всех организаций возможна только при полном соблюдении санитарных требований.

Контроль за неукоснительным соблюдением всех требований указа возложен на правоохранительные органы.

С полным текстом нового Указа можно ознакомиться по ссылке: http://npatula.ru/storage/files/172425704-172434021.pdf