Дистанционка и маски на фестивалях: в Тульской области ужесточат антиковидные меры из-за третьей волны

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Изменения в Указ губернатора уже готовятся.

Об этом говорила на оперативном совещании у губернатора председатель Государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова:

- Ограничения, которые содержатся в 41 Указе губернатора Тульской области, сохранятся. Это касается 50-процентного заполнения зрительного зала при проведении публичных, развлекательных и досуговых мероприятий. Это ограничение не касается людей, которые вакцинировались.

На сегодняшний день дополнительно к действующим мерам мы предлагаем рассмотреть рекомендации в отношении работодателей о переводе 30% работников из числа руководителей, специалистов и служащих на удаленный режим работы. Это дополнение к уже существующей мере об обязанности работодателей перевести 10% сотрудников на дистанционный режим.

- Это — рекомендации, — отметил губернатор Алексей Дюмин. — Работодатели сами должны принять решение о необходимости применения этой меры.

В качестве второй меры, которую рассмотрели в проекте Указа, Наталья Архипова назвала

обязанность граждан носить маски при проведении фестивалей и концертов на открытом воздухе при массовом скоплении людей.

Сейчас эта обязанность есть только при проведении мероприятий в закрытых помещениях.