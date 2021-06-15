новости
новости
Регистрация
Дистанционка и маски на фестивалях: в Тульской области ужесточат антиковидные меры из-за третьей волны
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Дистанционка и маски на фестивалях: в Тульской области ужесточат антиковидные меры из-за третьей волны

Изменения в Указ губернатора уже готовятся.

Об этом говорила на оперативном совещании у губернатора председатель Государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова:

- Ограничения, которые содержатся в 41 Указе губернатора Тульской области, сохранятся. Это касается 50-процентного заполнения зрительного зала при проведении публичных, развлекательных и досуговых мероприятий. Это ограничение не касается людей, которые вакцинировались.

На сегодняшний день дополнительно к действующим мерам мы предлагаем рассмотреть рекомендации в отношении работодателей о переводе 30% работников из числа руководителей, специалистов и служащих на удаленный режим работы. Это дополнение к уже существующей мере об обязанности работодателей перевести 10% сотрудников на дистанционный режим.

- Это — рекомендации, — отметил губернатор Алексей Дюмин. — Работодатели сами должны принять решение о необходимости применения этой меры.

В качестве второй меры, которую рассмотрели в проекте Указа, Наталья Архипова назвала

обязанность граждан носить маски при проведении фестивалей и концертов на открытом воздухе при массовом скоплении людей.

Сейчас эта обязанность есть только при проведении мероприятий в закрытых помещениях.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области обнаружены новые мутировавшие штаммы COVID
Жизнь Тулы и области
В Тульской области обнаружены новые мутировавшие штаммы COVID
сегодня, в 15:50, 20 2711 -9
На фестиваль «Дикая мята» не пустят без отрицательного ПЦР-теста на ковид
Жизнь Тулы и области
На фестиваль «Дикая мята» не пустят без отрицательного ПЦР-теста на ковид
сегодня, в 15:46, 17 1443 -5
Алексей Дюмин об ухудшении коронавирусной обстановки: «Мы были готовы к такому развитию событий»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин об ухудшении коронавирусной обстановки: «Мы были готовы к такому развитию событий»
сегодня, в 15:28, 60 2431 -8
Суточное число заболевших COVID-19 в Тульской области увеличилось до 67
Жизнь Тулы и области
Суточное число заболевших COVID-19 в Тульской области увеличилось до 67
сегодня, в 11:11, 16 1740 -3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:17 −7
Другие статьи по темам
Событие
коронавирустретья волнаограниченияУказ
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин об ухудшении коронавирусной обстановки: «Мы были готовы к такому развитию событий»
Алексей Дюмин об ухудшении коронавирусной обстановки: «Мы были готовы к такому развитию событий»
Опубликован календарь РПЛ на новый сезон: первый матч «Арсенал» сыграет с «Локомотивом»
Опубликован календарь РПЛ на новый сезон: первый матч «Арсенал» сыграет с «Локомотивом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.