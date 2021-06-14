За сутки 160 туляков оштрафовали в маршрутках и магазинах за отсутствие масок

Полицейские напоминают жителям региона о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В Тульской области сотрудники полиции продолжают мероприятия по проверке соблюдения требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также профилактике и пресечению нарушений законодательства в этой сфере.

Полицейские напоминают жителям региона о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Такие меры позволят защитить своё здоровье и обезопасить других.

Граждане, не соблюдающие указанные требования и рекомендации, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Так, за прошедшие сутки в регионе полицейскими составлены 160 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Проверочные и профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе сотрудниками полиции различных служб и подразделений органов внутренних дел – участковыми, ППС, Госавтоинспекцией и другими, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.