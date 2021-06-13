Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией: фоторепортаж из фан-зоны

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Накануне сборная России сыграла первый матч в рамках чемпионата Европы по футболу. Соперниками национальной команды стали бельгийцы.

Матч транслировали на большом экране в Туле на Казанской набережной. Поболеть за российскую сборную пришли сотни туляков. Но игра команды Черчесова не порадовала болельщиков. Встреча России и Бельгии завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Напомним, площадкой для встречи футбольных болельщиков на два последующих матча станет Тульский кремль. 16 июня сборная России начнет матч против Финляндии в 16.00, а 21 июня — в 22.00. За два часа до начала трансляций в эти дни на территории фан-зоны для зрителей будут организованы развлекательная и концертная программы, спортивные и интерактивные площадки, зона фуд-корта и призы от организаторов.