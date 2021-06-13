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Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией: фоторепортаж из фан-зоны

Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией: фоторепортаж из фан-зоны

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Накануне сборная России сыграла первый матч в рамках чемпионата Европы по футболу. Соперниками национальной команды стали бельгийцы.

Матч транслировали на большом экране в Туле на Казанской набережной. Поболеть за российскую сборную пришли сотни туляков. Но игра команды Черчесова не порадовала болельщиков. Встреча России и Бельгии завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Галерея
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 1
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 2
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 3
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 4
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 5
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 6
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 7
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 8
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 9
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 10
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 11
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 12
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 13
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 14
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 15
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 16
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 17
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 18
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 19
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 20
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 21
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 22
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 23
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 24
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 25
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 26
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 27
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 28
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 29
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 30
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 31
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 32
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 33
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 34
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 35
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 36
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 37
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 38
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 39
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 40
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 41
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 42
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 43
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 44
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 45
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 46
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 47
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 48
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 49
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 50
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 51
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 52
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 53
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 54
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 55
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 56
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 57
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 58
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 59
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 60
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 61
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 62
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 63
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 64
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 65
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 66
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 67
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 68
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 69
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 70
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 71
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 72
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 73
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 74
Как туляки поддерживали сборную России в матче с Бельгией, Фото: 75
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Напомним, площадкой для встречи футбольных болельщиков на два последующих матча станет Тульский кремль. 16 июня сборная России начнет матч против Финляндии в 16.00, а 21 июня — в 22.00. За два часа до начала трансляций в эти дни на территории фан-зоны для зрителей будут организованы развлекательная и концертная программы, спортивные и интерактивные площадки, зона фуд-корта и призы от организаторов.

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