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  5. 6 лучших комментариев: 17 - 24 ноября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 17 - 24 ноября

6 лучших комментариев: 17 - 24 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Аналитики: современные женщины хотят встречаться с айтишниками

- 2 -

Снегопад в Туле: глава администрации призвал воздержаться от поездок на личном транспорте

- 3 -

В Туле открылся первый встроенный детский сад «Баташи-малыши»

- 4 -

На кругу на ул. Короленко с грузовика выпал торговый павильон

- 5 -

Центральную Россию ждут мощные снегопады и первая метель

- 6 -

В Новомосковске проверили местное кафе и паб: в полицию доставили 30 иностранцев

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вчера, в 18:16 +1
7 лучших комментариев: 3 - 17 ноября
7 лучших комментариев: 3 - 17 ноября
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