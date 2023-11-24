6 лучших комментариев: 17 - 24 ноября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Аналитики: современные женщины хотят встречаться с айтишниками
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Снегопад в Туле: глава администрации призвал воздержаться от поездок на личном транспорте
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В Туле открылся первый встроенный детский сад «Баташи-малыши»
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На кругу на ул. Короленко с грузовика выпал торговый павильон
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Центральную Россию ждут мощные снегопады и первая метель
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В Новомосковске проверили местное кафе и паб: в полицию доставили 30 иностранцев
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