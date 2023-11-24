  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Снегопад в Туле: глава администрации призвал воздержаться от поездок на личном транспорте - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Снегопад в Туле: глава администрации призвал воздержаться от поездок на личном транспорте
Фото: t.me/bespalov_tula

Снегопад в Туле: глава администрации призвал воздержаться от поездок на личном транспорте

Коммунальщики в первую очередь чистят магистральные улицы и подходы к остановкам.

Глава городской администрации Илья Беспалов сообщил в своем телеграм-канале, что городские службы перешли в режим повышенной готовности. По его словам, с началом снегопада на улицы вышла техника и продолжает работать в настоящее время.

photo_2023-11-23_23-53-29.jpg

«В первую очередь внимание уделяется магистральным улицам и подходам к остановкам, чтобы мы все без проблем могли добраться до работы. Из-за погодных условий обращаюсь к вам с просьбой: будьте внимательны и по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте», — написал Илья Беспалов.

photo_2023-11-23_23-53-28.jpg

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
сегодня, в 08:03 −3
Другие статьи по темам
Событие
погодаснегопад
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За полтора года почти 3000 туляков оформили кредитные каникулы
За полтора года почти 3000 туляков оформили кредитные каникулы
В Туле трамвай врезался в автобус
В Туле трамвай врезался в автобус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.