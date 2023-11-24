Снегопад в Туле: глава администрации призвал воздержаться от поездок на личном транспорте

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Глава городской администрации Илья Беспалов сообщил в своем телеграм-канале, что городские службы перешли в режим повышенной готовности. По его словам, с началом снегопада на улицы вышла техника и продолжает работать в настоящее время.

«В первую очередь внимание уделяется магистральным улицам и подходам к остановкам, чтобы мы все без проблем могли добраться до работы. Из-за погодных условий обращаюсь к вам с просьбой: будьте внимательны и по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте», — написал Илья Беспалов.