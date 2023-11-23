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В Туле открылся первый встроенный детский сад «Баташи-малыши»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле открылся первый встроенный детский сад «Баташи-малыши»

23 ноября новый детский сад в жилом комплексе «Наши Баташи» посетил глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Первых малышей детский сад принял 20 ноября. Увиденное вдохновило. «Опыт по организации встроенных детских садов будем продолжать!» — сказал глава администрации.

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Илью Беспалова провели по группам, показали и рассказали про оснащение детского сада и его особенности. Садик расположен на первом этаже многоквартирного дома по адресу ул. Самоварная, 17. Всего сад рассчитан на 41 ребенка. В нем две группы: «Капельки» — для крох от 1 года до трех лет, и «Звездочки» — для ребят от 3 до 7 лет.

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У каждой группы есть раздевалка, игровая комната, спальня и буфетная, в группах — теплые полы. В младшей группе есть и пеленальный столик, предусмотрено место для грудного кормления. Обустроен пищеблок, совмещенный музыкальный и спортивный зал, медицинский и процедурные кабинеты.

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Организован пост охраны, установлен домофон и камеры видеонаблюдения. Выполнены требования пожарной безопасности. Одним словом, детский сад отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям.

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Ирина Владимировна Симонова, директор ЦО № 7 им. Героя Советского Союза С. Н. Судейского:

— Когда закладывался микрорайон «Баташи», сразу стали определяться: как будут обеспечены образовательные потребности детского населения этого микрорайона. И так как рядом с ним школа № 59, которая входит в ЦО № 7, то мы дали добро на то, чтобы дети пришли на обучение в нашу школу. Ну, а когда здесь заложили детский сад, то он, естественно, вошел в наш Центр образования. Опасения были, ведь все детские садики — отдельно стоящие здания. Переживали, как мы сможем реализовать эту задачу — встроенный детский сад. Но с каждым днем этот садик мы любили все больше и больше, в него вложены все лучшие идеи, которые существуют для развития дошкольного образования. Сегодня мне приятно видеть то, что получилось.

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Леонид Авилушкин, учредитель ГК «Ост»:

— Встроенный детский сад — один из удачных примеров сотрудничества города и застройщика. Основные затраты взял на себя застройщик. Мы продолжаем данную практику, запланировали строительство детских садов в других районах. Большая благодарность администрации Тулы и правительству Тульской области за такой совместный проект.

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Илья Беспалов подчеркнул, что такое муниципально-частное партнерство будет продолжено:

— На этот детский сад в совокупности было потрачено из муниципалитета порядка 35 миллионов рублей. Это первый пример в нашем городе, когда застройщик построил детский сад, провел все коммуникации, а мы уже до конца доделывали помещения в соответствии со всеми нормативами. Закупали инвентарь, необходимое оборудование и вводили в эксплуатацию. Для нас это первый опыт, но не последний, потому что понимаем — вновь построенных микрорайонов, жилищных комплексов много и естественно, что есть большая потребность в социальных учреждениях. Мы договариваемся практически со всеми застройщиками, чтобы такая практика была продолжена. Детский сад «Баташи-малыши» современный, детям здесь весело и комфортно, они ходят сюда с удовольствием. У сада есть своя огороженная территория для прогулок с детским игровым оборудованием.

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Отметим, что в Туле ведется строительство детских садов для обеспечения новых микрорайонов необходимой социальной инфраструктурой. Так, в этом году в городе открыли новый детский сад на 200 мест в микрорайоне Юго-Восточный и на 75 мест на пр. Ленина, 58. Что касается встроенного детского сада на ул. Самоварной, в нем уже занимается 34 ребенка, пока есть свободные места. 

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сегодня, в 17:54 +1
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