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Центральную Россию ждут мощные снегопады и первая метель
Фото Алексея Пирязева

Центральную Россию ждут мощные снегопады и первая метель

В регионах сформируется снежный покров.

С сегодняшнего дня в центральных областях страны началась метеорологическая зима. Причиной резкого ухудшения погоды стал мощный атлантический циклон — он принес ледяной арктический воздух. Как следствие — минусовая температура даже в дневные часы. 

На следующей неделе станет еще прохладнее. В регионах Центральной России ожидается −3…−5 °С, по ночам столбики термометров будут опускаться до -8°.

Со вторника к нам пробьется еще один атлантический циклон. Заметно повлиять на температурный режим он не сможет, зато принесет первую большую метель.

— В центральных областях, Поволжье и Черноземье пройдут мощные снегопады. В столице сразу сформируется снежный покров высотой 7 см, а в Воронеже — 10 см. А ещё сильнее достанется Средней Волге: в Пензе и Казани всего за сутки наметёт 15–20 см снега, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

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Фотограф:
сегодня, в 12:55 +4
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