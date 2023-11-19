В Новомосковске проверили местное кафе и паб: в полицию доставили 30 иностранцев

Фото: vk.com/overhearnmsk

Кроме того, в заведениях обнаружили двух несовершеннолетних и двух мужчин с признаками наркотического опьянения.

В Новомосковске полиция и сотрудники спецподразделения Росгвардии провели рейд в местном кафе на ул. Трудовые Резервы и пабе на ул. Маяковского. В отдел доставили 30 иностранцев, где проверили их по базам МВД. Выяснилось, что шестеро нарушили ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Также выявили следующие нарушения:

по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» — привлечено к ответственности 2 лица;

по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах» — привлечено к ответственности 2 лица.

Также в заведении на ул. Трудовые Резервы, помимо отсутствия у владельца лицензии на реализацию алкогольной продукции, обнаружили спиртное с признаками контрафакта. За это руководство кафе привлекут к административной ответственности.

«Установлены двое местных жителей — 1988, 1993 годов рождения, которые находились с признаками наркотического опьянения. Они были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего освидетельствования на состояние опьянения. Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории региона на постоянной основе», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

