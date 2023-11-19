  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Новомосковске проверили местное кафе и паб: в полицию доставили 30 иностранцев - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Новомосковске проверили местное кафе и паб: в полицию доставили 30 иностранцев
Фото: vk.com/overhearnmsk

В Новомосковске проверили местное кафе и паб: в полицию доставили 30 иностранцев

Кроме того, в заведениях обнаружили двух несовершеннолетних и двух мужчин с признаками наркотического опьянения.

В Новомосковске полиция и сотрудники спецподразделения Росгвардии провели рейд в местном кафе на ул. Трудовые Резервы и пабе на ул. Маяковского. В отдел доставили 30 иностранцев, где проверили их по базам МВД. Выяснилось, что шестеро нарушили ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Также выявили следующие нарушения:

  • по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» — привлечено к ответственности 2 лица; 
  • по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах» — привлечено к ответственности 2 лица.

впя-твяПФ-Т.jpg

Также в заведении на ул. Трудовые Резервы, помимо отсутствия у владельца лицензии на реализацию алкогольной продукции, обнаружили спиртное с признаками контрафакта. За это руководство кафе привлекут к административной ответственности.

«Установлены двое местных жителей — 1988, 1993 годов рождения, которые находились с признаками наркотического опьянения. Они были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего освидетельствования на состояние опьянения. Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории региона на постоянной основе», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
сегодня, в 17:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
рейдмигранты
Место
ТулаНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки сдавали Географический диктант
Туляки сдавали Географический диктант
Впервые на манеже: «Арсенал» победил в Красноярске 
Впервые на манеже: «Арсенал» победил в Красноярске 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.