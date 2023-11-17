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  5. 7 лучших комментариев: 3 - 17 ноября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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7 лучших комментариев: 3 - 17 ноября

7 лучших комментариев: 3 - 17 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Shaman на концерте в честь дня народного единства со словами «Я русский» нажал «кнопку»

- 2 -

Казаки с главным атаманом и полицией проследили за порядком в торговом центре Тулы

- 3 -

Ходил ногами по столам: туляк пожаловался на ребенка в кухне пекарни ТРЦ «Макси»

- 4 -

Опрос: каждый второй туляк поддержал законопроект о переводе всех надписей и вывесок на русский язык

- 5 -

Депутаты Госдумы поддержали запрет использования телефонов в школах

- 6 -

Тульских школьников научили пользоваться соцсетями

- 7 -

Взрыв газа в Ефремове: как сейчас выглядит пострадавшая пятиэтажка

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7 лучших комментариев: 27 октября - 3 ноября
7 лучших комментариев: 27 октября - 3 ноября
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