7 лучших комментариев: 3 - 17 ноября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Shaman на концерте в честь дня народного единства со словами «Я русский» нажал «кнопку»
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Казаки с главным атаманом и полицией проследили за порядком в торговом центре Тулы
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Ходил ногами по столам: туляк пожаловался на ребенка в кухне пекарни ТРЦ «Макси»
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Опрос: каждый второй туляк поддержал законопроект о переводе всех надписей и вывесок на русский язык
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Депутаты Госдумы поддержали запрет использования телефонов в школах
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Тульских школьников научили пользоваться соцсетями
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Взрыв газа в Ефремове: как сейчас выглядит пострадавшая пятиэтажка
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