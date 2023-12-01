6 лучших комментариев: 24 ноября - 1 декабря

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Певец SHAMAN получил казачий чин есаула
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В Туле на улице Калинина водитель «Тойоты» влетел в столб и сбежал с места аварии
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Госавтоинспекция не будет штрафовать туляков за езду зимой на летней резине
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УМВД: на складах Wildberries в Алексине проверено более 100 человек в ходе рейда в рамках призывной компании
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В Туле улетела в кювет фура с пивом
Лучший комментатор недели - ...