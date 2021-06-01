10 лучших комментариев: 21 - 28 мая
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Туляк извинился перед Рамзаном Кадыровым и удалился из «ТикТока»
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Пенсионерка против Киркорова: тулячка потребовала 100 000 рублей с короля российской эстрады
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Экстремистам из запрещенной организации «СССР» в Тульской области грозит до 6 лет лишения свободы
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Тулячка вошла в топ-100 самых сексуальных участниц конкурса Miss MAXIM
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Главврач Тульского областного онкодиспансера задекларировал 11 квартир и два автомобиля
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Администрация Тулы: швы на трамвайных путях на ул. Ф. Энгельса разошлись из-за повышения температуры воздуха
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В центре Тулы появится новый сквер
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На ул. Советской сотрудники ГИБДД помогли уточке перейти дорогу: милейшее видео
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В Туле начались съемки передачи «Фактор страха»
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В Тульской области открылся завод по производству соли
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