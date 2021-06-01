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Лучшие комментарии
10 лучших комментариев: 21 - 28 мая

10 лучших комментариев: 21 - 28 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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Туляк извинился перед Рамзаном Кадыровым и удалился из «ТикТока»

 

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Пенсионерка против Киркорова: тулячка потребовала 100 000 рублей с короля российской эстрады

 

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Экстремистам из запрещенной организации «СССР» в Тульской области грозит до 6 лет лишения свободы

 

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Тулячка вошла в топ-100 самых сексуальных участниц конкурса Miss MAXIM

 

- 5 -

Главврач Тульского областного онкодиспансера задекларировал 11 квартир и два автомобиля

 

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Администрация Тулы: швы на трамвайных путях на ул. Ф. Энгельса разошлись из-за повышения температуры воздуха

 

- 7 -

В центре Тулы появится новый сквер

 

- 8 -

На ул. Советской сотрудники ГИБДД помогли уточке перейти дорогу: милейшее видео

 

- 9 -

В Туле начались съемки передачи «Фактор страха»

 

- 10 -

В Тульской области открылся завод по производству соли

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:00 +1
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8 лучших комментариев: 14 - 21 мая
8 лучших комментариев: 14 - 21 мая
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