новости
новости
Регистрация
Тулячка вошла в топ-100 самых сексуальных участниц конкурса Miss MAXIM
Фото: miss.maximonline.ru.

Тулячка вошла в топ-100 самых сексуальных участниц конкурса Miss MAXIM

26-летняя девушка находится на 25 месте в рейтинге.

Тулячка Анастасия Насонова вошла в топ-100 самых горячих участниц конкурса от мужского журнала MAXIM. 26-летняя девушка расположилась на 25 месте в рейтинге.

Напомним, ранее журнал запустил конкурс Miss MAXIM. Среди участниц, помимо Анастасии, были еще шесть тулячек, но до финальной сотки они не добрались.

Сто девушек, которые набрали больше всего симпатий по итогам читательского голосования, получили приглашение в Москву. По результатам фотокастинга определятся десять финалисток.

Финал конкурса состоится в июле 2021 года. Победительница украсит сентябрьскую обложку журнала.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:15 0
Другие статьи по темам
Люди
Анастасия Насонова
Место
Тула
Прочее
сексуальная тулячкажурнал MAXIM
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Лаборатория города: главный архитектор проектов Strelka Даниил Хлебников выступит в «Октаве»
Лаборатория города: главный архитектор проектов Strelka Даниил Хлебников выступит в «Октаве»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.