Тулячка вошла в топ-100 самых сексуальных участниц конкурса Miss MAXIM

Фото: miss.maximonline.ru.

26-летняя девушка находится на 25 месте в рейтинге.

Тулячка Анастасия Насонова вошла в топ-100 самых горячих участниц конкурса от мужского журнала MAXIM. 26-летняя девушка расположилась на 25 месте в рейтинге.

Напомним, ранее журнал запустил конкурс Miss MAXIM. Среди участниц, помимо Анастасии, были еще шесть тулячек, но до финальной сотки они не добрались.

Сто девушек, которые набрали больше всего симпатий по итогам читательского голосования, получили приглашение в Москву. По результатам фотокастинга определятся десять финалисток.

Финал конкурса состоится в июле 2021 года. Победительница украсит сентябрьскую обложку журнала.