В Туле начались съемки передачи «Фактор страха»

Фото: www.ntv.ru.

Телеканал НТВ приступил к съемкам проекта «Фактор страха». Участниками станут ведущие Айна Николаева, Елена Спиридонова, Илья Федоровцев, Михаил Генделев, Эльмира Эфендиева и Олег Солнцев, а также российские звезды, среди которых Алексей Немов, Алексей Ягудин, Денис Никифоров, Сати Казанова, Анна Плетнёва, Надежда Ангарская, Эвелина Блёданс, Кирилл Туриченко, NATAN, ELMAN, Карина Кросс, Магомед Исмаилов, Александр Емельяненко, Настасья Самбурская, Даня Милохин, DAVA, Гусейн Гасанов, Никита Пресняков, Миша Марвин и другие.

Ведущим проекта станет певец TSOY (Анатолий Цой).

Съемки пройдут на территории Тулы и Тульской области.

Как сообщает пресс-служба телеканала НТВ, основными локациями станут Тульский кремль, Казанская набережная, ЦПКиО им. Белоусова, улицы города, а также аэродром Клоково, Рождественский карьер, Кондуки и др.

25 и 26 мая съемки проходили в Центральном парке Тулы.

Каждый выпуск будет состоять из трех испытаний, звездным участникам — в каждом выпуске их будет шесть — предстоит преодолеть свой страх и выполнить задание. Если участник справился, то он проходит дальше и становится на шаг ближе к победе, если нет — выбывает. Во второй этап проходят четверо, в финал — двое. Кто из них покажет лучший результат или время, становится победителем.

«Фактор страха» проводится телеканалом НТВ при поддержке правительства Тульской области. Производством шоу будет заниматься компания «ВайТ Медиа». Правообладателем формата является компания Banijay Group.