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На ул. Советской сотрудники ГИБДД помогли уточке перейти дорогу: милейшее видео
Кадр из видео vk.com/avtolove71

На ул. Советской сотрудники ГИБДД помогли уточке перейти дорогу: милейшее видео

Инспекторы мотогруппы тремя «железными конями» придержали поток машин, пока кряква добралась до газона.

Минутка доброты на Myslo. Накануне вечером на ул. Советской очевидцы запечатлели картину, которая сломает ваши мимиметры. Видео попало в соцсети.

Возвращаясь с маршрута патрулирования, три инспектора мотогруппы тульской Госавтоинспекции заметили на проезжей части утку. Птица пыталась добраться до тротуара и могла в любой момент оказаться под колёсами машин.

Полицейские частично перекрыли движение на ул. Советской, пока уточка добралась до газона, после чего продолжили движение.

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Место
Тулаулица Советская

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