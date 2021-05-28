В центре Тулы появится новый сквер

Скрин «Гугл Карты».

В Туле планируют благоустроить территорию возле дома №9 по ул. Союзной. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на участке площадью около 35 соток появится сквер.

Напомним, на его месте были аварийные дома и бесхозные постройки. Их снесли, мусор вывезли, образовалась свободная площадка. Предлагается разместить на данной территории зону рекреации для отдыха и творческого досуга.

Сейчас готовится дизайн-проект будущего сквера.