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В центре Тулы появится новый сквер
Скрин «Гугл Карты».

В центре Тулы появится новый сквер

Сейчас готовится дизайн-проект.

В Туле планируют благоустроить территорию возле дома №9 по ул. Союзной. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на участке площадью около 35 соток появится сквер.

Напомним, на его месте были аварийные дома и бесхозные постройки. Их снесли, мусор вывезли, образовалась свободная площадка. Предлагается разместить на данной территории зону рекреации для отдыха и творческого досуга.

Сейчас готовится дизайн-проект будущего сквера.

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