Экстремистам из Тульской области грозит до 6 лет лишения свободы
Трое граждан проводили тайные собрания, на которых распространяли свою идеологию.
В Ленинском районе три человека обвиняются в экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента.
По предварительным данным, обвиняемые состояли в экстремистской организации, деятельность которой на территории РФ была запрещена. Обвиняемые должны были с соблюдением мер конспирации совместно
осуществлять действия с целью продолжения противоправной деятельности общественного объединения на территории Тульской области, выражающиеся в созыве и проведении собраний, распространении идеологии общества.
В отношении трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
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