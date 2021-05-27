Администрация Тулы: швы на трамвайных путях на ул. Ф. Энгельса разошлись из-за повышения температуры воздуха

Фото из группы «ВКонтакте» «Городские проекты в Туле».

...от этого рельсы якобы нагрелись, и сварной шов разошелся.

Туляки заметили, что трамвайные пути на ул. Ф. Энгельса местами находятся в неудовлетворительном состоянии — на нескольких участках произошел разрыв стыков рельсов. Об этом написали активисты тульской организации «Городские проекты».

Трамвайные пути здесь прокладывали всего год назад. Приемка прошла в сентябре 2020 года. А сейчас всё выглядит вот так:

Myslo запросил комментарий в управлении по транспорту и дорожному хозяйству Тулы. Вот что нам ответили:

– Выходом на место совместно с МКП «Тулгорэлектротранс» установлено, что данные дефекты образовались в связи с повышением температуры воздуха. Это произвело нагрев рельсов, вследствие чего произошел разрыв сварного соединения. Данный дефект не является опасным для движения трамваев и устраняется путем установки трамвайных накладок на рельсы.

Эти дефекты обещают устранить до 7 июня в рамках гарантийных обязательств.

Специалисты отмечают, что в целом трамвайные пути по ул. Ф. Энгельса находятся в нормативном состоянии, в связи с чем риск дорожно-транспортных происшествий отсутствует.