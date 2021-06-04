6 лучших комментариев: 28 мая - 4 июня
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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«Они сканируют наши квартиры»: в подъезде новостройки камера сняла подозрительных людей с электронным устройством
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В центре Тулы ограбили владельца Porsche Panamera
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Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть большегруз из кювета: фоторепортаж
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Попавший в ДТП большегруз вытянули краном и тремя внедорожниками
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В Тульской области резко вырос спрос на аренду гаражей и машино-мест
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