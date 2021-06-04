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6 лучших комментариев: 28 мая - 4 июня

6 лучших комментариев: 28 мая - 4 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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«Они сканируют наши квартиры»: в подъезде новостройки камера сняла подозрительных людей с электронным устройством

 

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В центре Тулы ограбили владельца Porsche Panamera

 

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Под Тулой шесть джипов пытаются вытянуть большегруз из кювета: фоторепортаж

 

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Попавший в ДТП большегруз вытянули краном и тремя внедорожниками

 

- 6 -

В Тульской области резко вырос спрос на аренду гаражей и машино-мест

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:30 +5
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10 лучших комментариев: 21 - 28 мая
10 лучших комментариев: 21 - 28 мая
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