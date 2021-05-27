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Туляк извинился перед Рамзаном Кадыровым и удалился из «ТикТока»

Туляк извинился перед Рамзаном Кадыровым и удалился из «ТикТока»

Перед этим мужчина назвал главу Чеченской Республики шайтаном и сказал, что своей смертью Кадыров не умрет.

Недавно в социальной сети «ТикТок» житель Тульской области Андрей Б. назвал Рамзана Кадырова шайтаном. Также он заявил, что глава Чеченской Республики не умрет своей смертью, и порекомендовал ему носить с собой пистолет.
 
Вскоре в Сети появилось второе видео — в нем, в отличие от первого, Андрей Б. называет Кадырова по имени-отчеству и обращается к нему на «вы». Мужчина извинился за оскорбление и сказал, что, когда снимал прошлый ролик, «…выпил на голодный желудок. Наверное, в тот момент я сам был шайтаном…»
 
По данным телеграм-канала «Baza», Андрей Б. отказался говорить, почему решил сделать вторую запись, и лишь пояснил, что на то были причины, о которых он не может высказаться публично. Аккаунт в «ТикТоке» житель Тульской области уже удалил.
 

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